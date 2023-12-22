تيار الاستقلال الفلسطيني: الحرب في غزة أورثت موجة كراهية للإدارة الأمريكية في المنطقة والعالم

أكد رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني الدكتور محمد أبو سمرة، أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على قطاع غزة وعلى الشعب الفلسطيني، أورثت موجة من الكراهية للولايات المتحدة وللإدارة والسياسات الأمريكية ولإسرائيل في المنطقة وفي العالم أجمع لم يسبق لها مثيلا.

وقال الدكتور أبو سمرة في مداخلة عبر الفيديو لقناة (إكسترا نيوز) الإخبارية، اليوم الجمعة، إن الحصيلة الحقيقية والواقعية للشهداء في قطاع غزة أكثر من 50 ألف شهيد منذ بدء العدوان لليوم الـ 78 على التوالي وليس 20 ألفا منهم 8 آلاف من الأطفال فقط لأن هناك الآلاف من الشهداء تم دفنهم دون تسجيل لدى وزارة الصحة، كما أن هناك الآلاف أيضا من المفقودين الذين ما زالوا تحت الأنقاض، وذلك في ظل الجرائم البشعة المتواصلة للاحتلال ضد أهلنا الصامدين في قطاع غزة".

وأضاف أن الولايات المتحدة تطالب بتضمين مسودة مشروع القرار العربي الذي قدمته المجموعة العربية لمجلس الأمن لنيل الموافقة عليه إدانة الفصائل المقاومة الفلسطينية وأن يتضمن القرار فقط نصا واحدا وهو أن يتم وقف إطلاق النار لهدنة إنسانية وليس وقفا تاما، ولا تقبل ولا تريد إدانة الاحتلال الإسرائيلي وهذا يبين أن الولايات المتحدة هي من تقود الحرب ضد الشعب الفلسطيني وتنفذها إسرائيل.

وأكد أبو سمرة، أن هذا الغضب بدأ ينعكس داخل الولايات المتحدة نفسها وبالتأكيد ستنعكس آثاره أيضا على المنطقة أجمع، فكل ما يحدث في المنطقة هو رد فعل على جرائم إسرائيلية - أمريكية ضد الشعب الفلسطيني والمدنيين الأبرياء والأطفال والنساء.

وشدد على أن أمن واستقرار الولايات المتحدة والغرب والمنطقة أجمع لن يتم إلا من خلال إيجاد الحل العادل للقضية الفلسطينية والتي هى من أكثر القضايا العالمية مظلومية، لذلك فالبوابة الصحيحة لأداء الولايات المتحدة في المنطقة ليس افتعال المزيد من التصعيد إنما هو الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف العدوان المتواصل على قطاع غزة ووقف جرائم الحرب التي يقوم بها قوات الاحتلال في القطاع وفي الضفة وفي القدس وإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.