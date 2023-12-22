كأس العالم للأندية.. ياسر إبراهيم يسجل هدف التقدم للأهلي في شباك أوراوا

سجل ياسر إبراهيم هدف التقدم للأهلي في مرمى أوراوا الياباني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في كأس العالم للأندية.

وجاء هدف ياسر إبراهيم في الدقيقة 18 بعد تسديدة قوية من محمد هاني تصدي لها حارس أوراوا وارتدت الي ياسر إبراهيم الذي اسكنها الشباك.



وجاء تشكيل الأهلي كالتالي

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلى معلول

خط الوسط : أحمد نبيل كوكا ومروان عطية وإمام عاشور

خط الهجوم :حسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا

تُدير الأمريكية توري بينسو مباراة اليوم لتكون المباراة الثانية التي تديرها في مونديال الأندية الحالب حيث سبق وأدارت الأمريكية توري بينسو المباراة الافتتاحية في البطولة بين فريق اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، التي انتهت بفوز الفريق السعودي بثلاثية دون رد.