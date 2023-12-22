ads
الجمعة 22 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس العالم للأندية.. ياسر إبراهيم يسجل هدف التقدم للأهلي في شباك أوراوا

ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سجل ياسر إبراهيم هدف التقدم للأهلي في مرمى أوراوا الياباني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع  على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في كأس العالم للأندية. 

وجاء هدف ياسر إبراهيم في الدقيقة 18 بعد تسديدة قوية من محمد هاني تصدي لها حارس أوراوا وارتدت الي ياسر إبراهيم الذي اسكنها الشباك. 
 

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي 

حراسة المرمى : محمد الشناوي 

خط الدفاع : محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلى معلول 

خط الوسط : أحمد نبيل كوكا ومروان عطية وإمام عاشور 

خط الهجوم :حسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا 

تُدير الأمريكية توري بينسو مباراة  اليوم لتكون المباراة الثانية التي تديرها في مونديال الأندية الحالب حيث سبق وأدارت الأمريكية توري بينسو المباراة الافتتاحية في البطولة بين فريق اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، التي انتهت بفوز الفريق السعودي بثلاثية دون رد.

النادي الاهلي مواجهة أوراوا الياباني كأس العالم للأندية