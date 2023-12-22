كأس العالم للأندية.. الخطيب ومرتجي يدعمان لاعبي الأهلي قبل مواجهة أوراوا

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وخالد مرتجي أمين الصندوق النادي ورئيس بعثة الفريق، على دعم لاعبي الفريق قبل مواجهة أوراوا الياباني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والمقرر إقامتها في الرابعة والنصف مساء على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في كأس العالم للأندية.

كما حرص الخطيب على تحفيز لاعبي الأحمر أثناء توجههم إلى ملعب المباراة لتحقيق الميدالية البرونزية وتقديم مستوى يليق بالنادي الأهلي.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة أوراوا ريد دياموندز الياباني على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في مباراة تحديد المركز الثالث والميداليه البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تستضيفها السعودية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلى معلول

خط الوسط : أحمد نبيل كوكا ومروان عطية وإمام عاشور

خط الهجوم :حسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا

تُدير الأمريكية توري بينسو مباراة اليوم لتكون المباراة الثانية التي تديرها في مونديال الأندية الحالب حيث سبق وأدارت الأمريكية توري بينسو المباراة الافتتاحية في البطولة بين فريق اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، التي انتهت بفوز الفريق السعودي بثلاثية دون رد.