تاجر سوق سوداء.. التحفظ علي أطنان من السكر ضبطت داخل مصنع بالمرج

أمرت جهات التحقيق المختصة، بالتحفظ علي كمية كبيرة من السكر، ضبطت بحوزة صاحب مصنع لتعبئة المواد العذائية، يقوم بإدارته دون ترخيص وبيعه بسعر أزيد من السعر الرسمي للجمهور.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط (صاحب مصنع لتعبئة المواد الغذائية - كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لإدارته المصنع دون ترخيص وحيازته كمية من المواد الغذائية "سكر" يقوم بتعبئته وبيعه للمواطنين بسعر أزيد من السعر الرسمى وعدم وجود فواتير لتلك السلعة أو وجود ترخيص وبدون سجل صناعى لطرح منتجات المصنع بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر الرسمى والتربح من فارق الأسعار غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعثر بداخل المصنع على (3,350 طن "سكر") بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق وبيعها بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة.