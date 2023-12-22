ads
الجمعة 22 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بعد 3 وقائع.. حبس عصابة سرقة السيارات بالتجمع الأول

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس عصابة تخصصت في سرقة السيارات الملاكي بمنطقة التجمع الأول، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

كما طلبت صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين وتحريات الأجهزة الأمنية حول نشاطهم الإجرامي.

وتلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (مٌدرسة - مقيمة بدائرة القسم) بإكتشافها سرقة السيارة ملكها حال توقفها أمام العقار محل سكنه، بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة القليوبية).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بالجيزة) أمكن ضبطه، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، وبتطوير مناقشة المتهمين أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب " المفتاح المصطنع" وإعترفا بإرتكاب (3) وقائع سرقة سيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما  ضبط السيارات المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

3 وقائع سرقة الأجهزة الأمنية القاهرة الجديدة السيارات الملاكي