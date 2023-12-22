حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 سفن ، بينما غادر 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة .

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 12583 طن تشمل : 6155 طن اسمنت معبأ و 3065 طن يوريا و 766 طن ملح معبأ و 1697 طن رمل و 900 طن مولاس .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 20608 طن تشمل : 14390 طن قمح و 2141 طن خردة و 434 طن خشب زان و 185 طن زيت طعام و 478 طن حديد و 1670 طن ذرة و 1310 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 449 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 189 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1621 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 143744 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 306068 طنًا .

كما غادر عدد قطار بحمولة إجمالية 3914 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي و طنطا و شبرا ، و1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية و 7 وحدات نهرية ( بارج ) بعد ان قاموا بتفريغ شحنة تقدر بحوالي ( 2340 طن ) أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا ،و تحميل شحنة تبلغ حوالى ( 2479 طن ) من القمح متجهه إلى المنيا و امبابة ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5530 شاحنة ،بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 449 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 189 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1621 حاوية مكافئة حيث تابع اللواء بحري رئيس هيئة ميناء دمياط.