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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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استقبل  ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 سفن ، بينما غادر 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة .

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 12583 طن تشمل : 6155 طن اسمنت معبأ و 3065 طن يوريا و 766 طن ملح معبأ و 1697 طن رمل و 900 طن مولاس .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 20608 طن تشمل : 14390 طن قمح و 2141 طن خردة و 434 طن خشب زان و 185 طن زيت طعام و 478 طن حديد و 1670 طن ذرة و 1310 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 449 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 189 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1621 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 143744 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 306068 طنًا .

كما غادر عدد قطار بحمولة إجمالية 3914 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي و طنطا و شبرا ، و1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية و 7 وحدات نهرية ( بارج ) بعد ان قاموا بتفريغ شحنة تقدر بحوالي ( 2340 طن ) أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا ،و تحميل شحنة تبلغ حوالى ( 2479 طن ) من القمح متجهه إلى المنيا و امبابة ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5530 شاحنة ،بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 449 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 189 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1621 حاوية مكافئة حيث تابع اللواء بحري رئيس هيئة ميناء دمياط.

الـ 24 ساعة الماضية السفن والحاويات القطاع الخاص هيئة ميناء دمياط حركة الصادر من الحاويات