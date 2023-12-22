البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني يهنّئ الأمير مشعل الأحمد الصباح بتسلّمه مقاليد الحكم في للكويت

أرسل البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك السريان ، رسالة تهنئة إلي سمو الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بمناسبة تسّلمه مقاليد الحكم في الكويت، وجاء نصها كالآتي:

‎يطيب لنا أن نتقدّم من سموكم بأحرّ التهاني لتسلّمكم مقاليد الحكم في دولة الكويت العزيزة كأمير للبلاد خلفًا للطيّب الذكر سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله.

‎وإذ نهنّئ سموكم بهذا المنصب الرفيع، نصلّي أن يوفّقكم الله بالمحافظة على دور الكويت الرائد بين البلاد العربية في الخليج العربي والشرق الأوسط، وأن يبارك عهدَكم فيزيد الازدهار والتطوّر والتقدّم في هذه الدولة العزيزة تحت قيادتكم الحكيمة مع جميع المخلصين والشرفاء الذين يتعاونون معكم من أجل بنيان الكويت وخير أبنائه.

‎كلّنا أمل بأن يزيد في عهدكم الانفتاح الحضاري والثقافي في الكويت، وهذا ليس غريبًا عن شيم قبيلة بني تغلب التي تنحدرون منها، وهي القبيلة المعروفة في التاريخ بالشهامة والقِيَم، والتي كانت في قديم الأيّام تحت مظلّة الكنيسة السريانية الأرثوذكسية.

‎فيما نكرّر تهانينا لسموكم باسمنا وباسم أبناء كنيستنا الأنطاكيّة السريانيّة الأرثوذكسيّة في الكويت وسائر أنحاء العالم، نصلّي أن تتكلّل أعمالكم ومشاريعكم بالنجاح على الدوام، وأن يحفظكم الله سبحانه وتعالى ويمتّعكم بالصحة التامة والعمر الطويل والتوفيق الجليل، ودمتم.