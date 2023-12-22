محافظ الجيزة يتفقد أعمال إصلاح كسر بماسورة مياه 400 مم بتقاطع طريق الشيشيني مع المريوطية بفيصل

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على المتابعة الميدانية لأعمال إصلاح كسر بماسورة مياه قطر ٤٠٠ مم بطريق المريوطية في تقاطعه مع شارع الشيشيني نطاق منطقة فيصل وذلك للوقوف على نسب تنفيذ أعمال الإصلاح.

ووجه اللواء أحمد راشد شركة مياه الشرب والصرف الصحي وحي الهرم بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح لضمان عدم تأثر ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق التي يخدمها الخط مع القيام بمجهودات شفط المياه الناتجة عن الكسر لعدم تأثيرها على الحركة المرورية.

وكلف المحافظ رئيس حي الهرم بالدفع بالمعدات بالتعاون مع شركة المياه وشفط بؤر تجمعات المياه الناتجة عن الكسر وتمهيد الطرق لعدم إعاقة حركة سير المواطنين مشددًا على ضرورة رفع المخلفات ونواتج الاعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية فور الإنتهاء.

كما كلف محافظ الجيزة القيادات التنفيذية بالتواجد الميداني بموقع الإصلاح لمتابعه الاعمال وإزالة اي معوقات لضمان الانتهاء منها.

رافق المحافظ خلال جولته وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة بالمحافظة محمد نور السكرتير المساعد واشرف تامر رئيس حي الطالبية وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة.