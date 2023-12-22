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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 10.7 طن مصنعات لحوم فاسدة بنطاق محافظة الجيزة

ضبط لحوم غير صالحة
ضبط لحوم غير صالحة للإستهلاك الادمي
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شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على مواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين مع عدم التهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال الاطلاع علي تقرير مجهودات مديرية الطب البيطري علي مدار أسبوعين والتي ضمت نتائج الحملات التي تم تنفيذها بالاشتراك مع مباحث التموين والأحياء والمراكز والمدن وذلك في مجال التفتيش علي اللحوم وتمشيط الأسواق للتأكد من جودة وسلامة الأغذية بها  قبل طرحها للمواطنين.

وأوضح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الحملات تمكنت من ضبط عدد ( ١٠ طن و٦٩٥ كجم  ) مصنعات لحوم ومفروم وجلود دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي الي جانب تحرير ١٥ محضر للمخالفين.

وشملت الضبطيات  ٩ طن لحوم مفروم وجلود ودواجن فاسدة وضبط طن مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحي الهرم.

وفي مجال التفتيش علي اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، تم ضبط ٦٩٥ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالهرم والعجوزة والدقي وأكتوبر والوراق.
ووجه محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بضرورة  التصدى بكل حزم لأى مخالفة وعدم التهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ علي آمن وسلامة المواطنين.

 

محافظة الجيزة ضبط ١٠ طن و ٦٩٥ كجم مصنعات لحوم فاسدة بالهرم ضبط ١٠ طن و ٦٩٥ كجم مصنعات لحوم فاسدة بالهرم والعجوزة والوراق وأكتوبر مواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق إصلاح كسر بماسورة مياه قطر ٤٠٠ مم طريق المريوطية