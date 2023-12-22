ضبط المتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين عبر الإنترنت

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إدارة تطبيق إلكترونى للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين عبر الإنترنت.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض عدد من المواطنين لعمليات نصب وإحتيال إلكترونى والإستيلاء على أموالهم تحت زعم إستثمارها لهم من قِبل القائمين على إدارة تطبيق إلكترونى تحت مسمى "أوميجا برو" والذى تم الترويج له عبر مواقع التواصل الإجتماعى من خلال الإشتراك فى التطبيق المشار إليه.

بتكثيف التحريات تبين قيام (6 أشخاص "3 منهم خارج البلاد") بتلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بلغت (3 مليون جنيه) عن طريق محافظ إلكترونية بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال التجارة الإلكترونية فيما يعرف بنظام "الفوركس" مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، عقب ذلك قاموا بإغلاق التطبيق الإحتيالى وتوقفوا عن سداد الأرباح المتفق عليها والإستيلاء على أصول المبالغ المالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (3) من المتهمين.. وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وإرتكابهم الواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين الهاربين بالخارج " جارى إتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطهم ".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

