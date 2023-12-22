ads
الجمعة 22 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أبطال جامعة القناة يحصدون جوائز تنس الطاولة ببطولة الشهيد الرفاعي

أبطال جامعة القناة
أبطال جامعة القناة يحصدون جوائز تنس الطاولة ببطولة الشهيد ال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وجه الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس التهنئة للطلاب الفائزين بجوائز بطولة الشهيد الرفاعي في تنس الطاولة لذوي الاحتياجات الخاصة.

واستطاع أبطال الجامعة الحصول على المركز الثاني فردي للطالب كرولس عصام، فيما  استطاعت الطالبات حصد المركز الثالث(فرق) وهن دينا طنطاوي، منة الله محمد عبده، مها محمد سيد.

هذا وواصل الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب التهنئة لطلابه،  مثمناً أداء طلابنا المتميز من ذوي الهمم، مشيراً إلى تميزهم في اللقاءات القمية، وحصدهم الكثير من الميداليات.

وجاءت المشاركة الطلابية بإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية.

وبإشراف الدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية.

ورافق الطلاب فريق العمل برعاية الشباب تحت إشراف الأستاذ عبدالله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والكابتن محمد إمام مدير إدارة النشاط الرياضي.

الاحتياجات الخاصة النشاط الرياضى جامعة القناة جامعة قناة السويس شئون التعليم والطلاب