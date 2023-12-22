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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

مستنسخات من نوادر دار الكتب وإصدارات بخصم 25% في أول معرض من نوعه بممشى "أهل مصر"

معرض ممشى أهل مصر
معرض ممشى أهل مصر
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 افتتح الدكتور أسامة طلعت، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، نائبًا عن وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، معرِضًا لأهم إصدارات الهيئة في مشاركة هي الأولى ضمن بازار ممشى "أهل مصر".

 تشارك دار الكتب والوثائق بحوالي ٢٥٠ عنوانًا من بينها: "وثائق المسرح المصري"، "رحلات بشارة تقلا"، "مصر وجامعة الدول العربية"، "مصر والصراع حول القرن الإفريقي"، "مصر وفلسطين"، "التطور الدستوري في مصر"، "الحركة الطلابية في مصر:، "الإفتاء المصري في القرن التاسع عشر"، "مصر وفرنسا.. العلاقات الاقتصادية والقانونية"، وذلك بنسبة خصم ٢٥% على كافة الإصدارات. 

كما تتيح دار الكتب والوثائق القومية عددًا من مستنسخات عالية الجودة من بعض مقتنياتها النادرة للبيع بأسعار رمزية،  وتشمل تلك المستنسخات نماذج من المخطوطات الفارسية والهندية، وعددًا من الصور الفوتوغرافية النادرة. 

 ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى ٧ يناير ٢٠٢٤، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الشباب والرياضة،  ومؤسسة مجدي يعقوب للقلب، ومستشفى أهل مصر. ويستقبل المعرض الزوار يوميًا من الثانية عشرة ظهرًا وحتى منتصف الليل.

أسامة طلعت رئيس الهيئة العامة لدار الكتب الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية الدكتورة نيفين الكيلاني الصور الفوتوغرافية العلاقات الاقتصادية الوثائق القومية مؤسسة مجدي يعقوب للقلب وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني