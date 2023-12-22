مروان حمدي يثير قلق إدارة النادي البورسعيدي

يترقب مسؤولو النادي المصري، العروض الشتوية لمروان حمدي مهاجم الفريق البورسعيدي، وذلك بعد خروج اللاعب من حسابات النادي والجهاز الفني بقيادة علي ماهر.

ولم تصل النادي المصري أي عروض رسمية لشراء مروان حمدي، حتى الآن، وهو ما يثير قلق إدارة النادي البورسعيدي، خاصة بعد قرار إيقاف اللاعب فى وقت سابق وعدم مشاركته مع الفريق، وهو ما يتنافى مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

وتغلب النادي المصري على الزمالك بهدف نظيف في مباراة الجولة التاسعة من الدوري، سجله الجزائري غيلاس قناوي لاعب المصري.

وتقدم النادي المصري إلى المركز الثاني فى جدول الدوري برصيد 15 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 5 لقاءات، وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 10 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.