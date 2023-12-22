جامعة النيل الأهلية تتوسع في ضم أعضاء جدد لمجلس أمنائها

أعلن الدكتور وائل نبيل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، بأنه في اجتماع مجلس الأمناء بتاريخ 19 ديسمبر 2023 برئاسة الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين، قرر المجلس بالإجماع ضم الأعضاء التالية أسماؤهم مرتبة أبجديًا: الأستاذ عادل اللبان، المصرفي الدولي والرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب السابق، البنك الأهلي المتحد (البحرين)، والدكتورة عزة الشناوي، مدير عام أمازون ويب سيرفيسز – مصر وشمال أفريقيا، والأستاذ الدكتور محمود المتيني، أستاذ الجراحة العامة وأبرز رواد زراعة الكبد في مصر ورئيس جامعة عين شمس السابق



وتتطلع جامعة النيل لأن تكون مشاركة الأعضاء الجدد في مجلس أمنائها إثراءً حقيقيًا لعمل المجلس مع الخبرات الحالية الموجودة فيه والتي تمثل ثقلًا كبيرًا لدور ومكانة جامعة النيل الأهلية. حيث تأسست جامعة النيل الأهلية في عام 2006 كجامعة بحثية. كما صنفت مؤخرًا كأفضل جامعة لريادة الأعمال في أفريقيا ويبلغ معدل نتائج الأبحاث لكل كلية بالجامعة أكثر من 4 أمثال متوسطاتها في الجامعات الأخرى.



