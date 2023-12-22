رئيس جامعة المنصورة يبحث آليات تأهيل المستشفيات الجامعية للحصول على الاعتماد

أكد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أن توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يعد بادرة تعاون مثمر بين الجانبين، ويأتى في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والمستشفيات الجامعية كشريك أساسي في خدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل، مشيدا بجهود الهيئة في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وترسيخ ثقافة الجودة الصحية.

وجاء ذلك خلال استقبال الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الوفد المرافق له ، لبحث خطة اعتماد المنشآت الصحية وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الجامعة لمنح "شهادة دبلوم مهنى" يتم من خلاله تخريج متخصصين في تأهيل المنشآت الصحية للاعتماد وفق برنامج ومنهج علمي وعملي أعدّته الهيئة ويتضمن المعايير التي أصدرتها لاعتماد المستشفيات ومراكز ووحدات الرعاية الأساسية "GAHAR EGY-CAP".

وحضر ذلك الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب ووكلاء الكلية، الدكتور الشعراوى كمال المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية و مديري المستشفيات والمراكز الطبية و من وفد الهيئة الدكتورة آية نصار، نائب رئيس الهيئة، الدكتور السيد العقدة، الدكتور وائل الدرندلي، الدكتورة ولاء عبداللطيف، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، والمستشار الدكتور كريم عرفة، المستشار القانوني للهيئة ووكيل مجلس الدولة.

وأشار رئيس الجامعة إلى حماس الفرق الطبية بالمستشفيات والمراكز المتخصصة بالجامعة للحصول على اعتماد GAHAR، خاصةً في ظل امتلاك الجامعة الإمكانيات والتجهيزات الطبية اللازمة لتقديم الخدمات العلاجية المتميزة والإجراءات الجراحية الحرجة والتي تتم بالفعل لحوالى مليون و٦٠٠ ألف مريض سنويا، فضلا عن توفيرها ٤٠٠٠ سرير لاستيعاب المرضى الذين يحتاجون للعلاج داخل المستشفيات.

وأوضح أنه من المقرر زيادة عددهم الى٦٠٠٠ سرير ضمن خطة التوسع والتطوير التي تتم حالياً، وأضاف أنه قد تقرر اقامة مدينة طبية خضراء على مساحة ٥٥ فدان بجمصة والتي من المتوقع أن تمثل نواة للسياحة العلاجية مستقبلا.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، استعداد الهيئة للتعاون المكثف خلال الفترة المقبلة للإسراع في تأهيل المستشفيات الجامعية للحصول على الاعتماد وفقا لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا)، ومن ثمّ تقديم خدماتها بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مشيداً بالخدمات الصحية المتخصصة لجامعة المنصورة التي تحظى بشهرة اقليمية ودولية حيث تضم ١٣ مستشفى ومركز طبي متميز ، يخدم أكثر من 7 مليون مواطن من أبناء المحافظة، بالإضافة إلى المترددين من المرضى من المحافظات الأخرى.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إلى جاهزية الهيئة لتقديم كافة أوجه الدعم الفني والتدريب للمنشآت الصحية، مشيرا إلى أن جامعة المنصورة تعد إحدى الجامعات المصرية المرموقة في مجال الطب، وتتميز بالصروح الطبية عالية التخصص، فضلا عن الكوادر البشرية المتميزة بها ، مما يؤهلها للمساهمة بقوة في قطاع السياحة العلاجية بمصر، وبما يتسق مع أعلى مستويات الجودة العالمية، فضلا عن احتضان جامعة المنصورة للعديد من المراكز البحثية والعيادات الخارجية التي تعمل على توفير الخدمات الطبية المتخصصة والمتنوعة لما يقرب من ٦٠٠٠ زائر يوميا.

وعلى هامش الزيارة، قام الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والوفد المرافق، بجولة تفقدية بمستشفيات جامعة المنصورة، تضمنت زيارة لمركز الكلى والمسالك البولية ومركز طب وجراحة العيون، ومركز جراحة الجهاز الهضمي والكبد ، ومركز جراحة القلب والصدر وجراحة الاوعية الدموية، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها، مشيدا بالمستوى الطبي والعلاجي المتميز والملموس بالأقسام المختلفة بالمستشفيات بما يدعم سرعة حصولها على اعتماد GAHAR.

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