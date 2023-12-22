ضبط 27.5 طن سكر مدعم قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء فى الشرقية

شنت الإدارة العامة بمباحث التموين بالشرقية بقيادة اللواء ضياء سعيد والعميد محسن القلش والمقدم رمزي أبوزيد رئيس مباحث مركز شرطة ديرب نجم وقوة أمنية من مركز الشرطة ورئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حملة مكبرة وتم خلالها التحفظ على ٢٧.٥ طن من السكر المدعم المصروف من الدولة لبيعه للمواطنين بسعر 27 جنيه للكيلو وقيام أحد المخالفين بتعبئة كمية من السكر داخل اكياس مدون عليها سعر ٣٠ جنيه بهدف التربح.

وتم ايداع المضبوطات في مخازن الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين لإعادة طرحها للمواطن بالسعر المحدد من قبل الدولة.

ومن جانبه شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.