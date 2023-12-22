ads
الجمعة 22 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 27.5 طن سكر مدعم قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء فى الشرقية

ضبط سكر مدعم
ضبط سكر مدعم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شنت الإدارة العامة بمباحث التموين بالشرقية بقيادة اللواء ضياء سعيد والعميد محسن القلش والمقدم رمزي أبوزيد رئيس مباحث مركز شرطة ديرب نجم وقوة أمنية من مركز الشرطة ورئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حملة مكبرة وتم خلالها التحفظ على ٢٧.٥  طن من السكر المدعم المصروف من الدولة لبيعه للمواطنين بسعر 27 جنيه للكيلو وقيام أحد المخالفين بتعبئة كمية من السكر داخل اكياس مدون عليها سعر ٣٠ جنيه بهدف التربح.

وتم ايداع المضبوطات في مخازن الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين لإعادة طرحها للمواطن بالسعر المحدد من قبل الدولة.

ومن جانبه شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

الأنشطة التجارية الدعم لمستحقية الشركة العامة لتجارة ديرب نجم رئيس مباحث