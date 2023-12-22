القمر يقترن بالمشترى فى مشهد بديع بعد غروب الشمس

في مشهد بديع يري بالعين المجردة يرصد سماء مصر والوطن العربي بعد غروب شمس اليوم الجمعة، اقتران القمر بالمشترى.



وقد ذكر تقرير صادر عن الجمعية الفلكية بجدة، أنه يرصد بسماء مصر والوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 وبداية الليل ولمعظم الليل اقتران القمر الأحدب المتزايد بكوكب المشتري عملاق نظامنا الشمسي وسيفصل بينهما درجتان في ظاهرة جميلة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة.

ظهور القمر الأحدب قرب المشتري يقصد به على قبة السماء فقط فهما ليسا قريبين من بعضهما البعض في الفضاء، فالقمر يبعد عنا حوالي 372،000 كيلومتر فقط في حين أن المشتري يبعد مسافة 650،750،738 كيلومتر.

كوكب المشترى

كوكب المشتري رابع مجسم في السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار او تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله اقمارة الأربعة الكبيرة التي تعرف بإسم " أقمار غاليلو " وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا - حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

خلال بقية الليل ستنتقل هذه الأجسام جميعا ظاهريا نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم.

ويعد كوكب المشترى احد أهم الكواكب البارزة في المجموعة الشمسية، فهو يعتبر إلى حد بعيد أكبر كوكب في نظامنا الشمسى، وفي الواقع، تبلغ كتلتها مجتمعة 2.5 ضعف كتلة جميع الكواكب الأخرى مجتمعة.

الصعود للمشترى

وحول الوقت الذي يمتد من أجل الوصول إلى كوكب المشتري، فقد وجد علماء الفلك في ناسا أن الأمر يستغرق في المتوسط ست سنوات للوصول إلى كوكب المشتري من الأرض، ومع ذلك، فإن كوكب المشتري والأرض يتحركان في الفضاء طوال الوقت، وبالتالي فإن المسافة تتغير طوال الوقت.

عندما يكون أقرب ما يكون إلينا في مداره، يكون المشتري على بعد حوالي 365 مليون ميل، وعندما يكون المشتري أبعد ما يكون عنا، يكون المشتري على بعد 601 مليون ميل، وقد كانت آخر مرة أرسل فيها العلماء مركبة فضائية إلى المشتري في عام 1989.