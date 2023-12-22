مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث بالشرقية

لقى طفل مصرعه اليوم إثر انقلاب سيارة ملاكى بترعة بطريق "سمارة- ديرب نجم"، فيما أصيب 3 آخرون بسحجات وكدمات، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ديرب نجم المركزي.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، قد تلقيى إخطارا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول" أحمد م ع" " 14 عاما ومقيم بدائرة مركز ومدينة ديرب نجم جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين وفاة الشاب متأثرا بالإصابات التى لحقت به إثر انقلاب سيارة ملاكى بترعة بمركز ديرب نجم فيما أصيب كل من " أحمد م إ" 14 عاما و" أحمد وليد ب " 14 عاما و" عمرو أ ع" 14 عاما بسحجات وكدمات.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لموقع الحادث وتحرير محضر بالواقعة وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى ديرب المركزى والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، والتى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.