كأس العالم للأندية.. لاعبو الأهلي يتفقدون أرضية ملعب الامير فيصل قبل مواجهة أوراوا "صور"

قام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر بمعاينة أرضية ملعب الامير عبدالله الفيصل قبل مواجهة أورواوا الياباني بعد قليل في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية في كاس العالم للاندية.

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة أوراوا ريد دياموندز الياباني على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في مباراة تحديد المركز الثالث والميداليه البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تستضيفها السعودية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلى معلول

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا ومروان عطية وإمام عاشور

خط الهجوم:حسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا

تُدير الأمريكية توري بينسو مباراة اليوم لتكون المباراة الثانية التي تديرها في مونديال الأندية الحالب حيث سبق وأدارت الأمريكية توري بينسو المباراة الافتتاحية في البطولة بين فريق اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، التي انتهت بفوز الفريق السعودي بثلاثية دون رد.