وزير الداخلية التشيكي: 3 أجانب بين قتلى حادث إطلاق النار في جامعة تشارلز

الجمعة 22/ديسمبر/2023 - 01:26 م

أكد وزير الداخلية التشيكي فيت راكوشان، أن هناك 3 طلاب أجانب من بين الـ14 قتيلا الذين لقوا مصرعهم جراء حادث إطلاق النار الذي وقع أمس الخميس في جامعة تشارلز بالعاصمة "براغ" وأسفر أيضا عن إصابة 25 شخصا.

وذكر راديو (براغ )الدولي" في نشرته الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الجمعة، أن الشرطة تمكنت حتى الآن من تحديد هوية 13 شخصا من بين الـ14 ضحية الذين قُتلوا أمس جراء الحادث، مضيفا أنه وفقا لوزير الداخلية التشيكي فإن 3 من بينهم، هم مواطنون أجانب.

وعززت السلطات التشيكية تدابيرها الأمنية في أنحاء البلاد في أعقاب الحادث، وتم إعلان غدا السبت يوم حداد على أرواح الضحايا.

