ads
الجمعة 22 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الداخلية التشيكي: 3 أجانب بين قتلى حادث إطلاق النار في جامعة تشارلز

التشيك
التشيك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد وزير الداخلية التشيكي فيت راكوشان، أن هناك 3 طلاب أجانب من بين الـ14 قتيلا الذين لقوا مصرعهم جراء حادث إطلاق النار الذي وقع أمس الخميس في جامعة تشارلز بالعاصمة "براغ" وأسفر أيضا عن إصابة 25 شخصا. 
 وذكر راديو (براغ )الدولي" في نشرته الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الجمعة، أن الشرطة تمكنت حتى الآن من تحديد هوية 13 شخصا من بين الـ14 ضحية الذين قُتلوا أمس جراء الحادث، مضيفا أنه وفقا لوزير الداخلية التشيكي فإن 3 من بينهم، هم مواطنون أجانب.

وعززت السلطات التشيكية تدابيرها الأمنية في أنحاء البلاد في أعقاب الحادث، وتم إعلان غدا السبت يوم حداد على أرواح الضحايا. 
 

براغ جامعة تشارلز التشيك