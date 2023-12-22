فريق كايرو ستيبس يضيء المسرح الكبير بالأوبرا.. صور

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا فنيا ل الفريق المصري الألماني كايرو ستيبس بقيادة مؤسسه الموسيقار باسم درويش، مساء أمس الخميس، على المسرح الكبير.

استضاف الحفل خلالهما المغنى وعازف الجيتار هاني عادل، والمنشد إيهاب يونس.

تضمن برنامج الحفل باقة من الأعمال الخاصة بالفريق، والتى تمزج بين الموسيقى الشرقية والكلاسيكية الغربية والجاز منها: ندى براهما، وألف، وعنبر، وسيوة، وذكريات، وكافيه جروبي، وشمس، والقاهرة، والحرم، وذهب، والإمام، والأخدود النوبي، وإنفراج، ويا مالك قدرى، ومالك الملك، والرقص على النيل، وخطوات خليجية وغيرها.

يضم الفريق عدد من العازفين المصريين والألمان المهرة الذين يشاركونه العزف هم: رامى عطا الله "بيانو"، وراجيد ويليام "ناى"، وستيفان هيرجينرودر "باص"، وفولفجانج ويتمان "ساكسفون"، وراجى كمال "قانون"، وائل السيد "اكورديون"، وهاني الصواف - ماكس كلاس "بركشن"، وعبدالعظيم برهومة "إيقاع"، وجان بوشرا "وتريات".

ومن المقرر إقامة الحفل الثاني للفريق مساء اليوم الجمعة ٢٢ ديسمبر الجاري، على بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.