مهرجان الشيخ زايد الترفيهي يستقبل العام الجديد بفعاليات مبهرة

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد 2023-2024، المقام حاليا بمنطقة الوثبة في أبوظبي، عن برنامج وقائمة الفعاليات والأنشطة الجديدة والعروض الفلكلورية والفنية العالمية المبهرة، للاحتفال برأس السنة الميلادية، واستقبال العام الجديد 2024.

وسيتم استقطاب ملايين الزوار من المواطنين والمقيمين والسائحين من جميع أنحاء العالم، ليشهدوا الأجواء الثقافية والترفيهية العالمية، ومن بينها أكبر وأضخم عرض للألعاب النارية وعروض الدرون لأكثر من 60 دقيقة، والذي سيحطم 4 أرقام في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية من حيث الكمية والوقت والشكل، بالإضافة إلى استخدام أكثر من 5000 طائرة درون في سماء الوثبة لأول مرة بالمنطقة، إلى جانب عرض الليزر الضخم والذي يستخدم لأول مرة، وعروض نافورة الإمارات والأضواء وغيرها الكثير من العروض والفعاليات الترفيهية من مختلف أنحاء العالم.



وتتضمن الفعاليات أضخم عرض للألعاب النارية ويستمر لأكثر من 60 دقيقة متواصلة، ليحطم 3 أرقام قياسية جديدة في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، لتمنح زوار المهرجان تجربة حماسية مع دخول الدقائق الأولى من العام الميلادي الجديد 2024.

ولأول مرة بالمنطقة سيتمكن زوار المهرجان من مشاهدة أكثر من 5000 طائرة درون في سماء الوثبة وهي ترسم لوحات فنية وتقدم عروض مبهرة للاحتفال بالعام الجديد، تعمل على تحطيم رقم قياسي جديد في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، كما سيحظى الزوار بالاستمتاع بأضخم عرض لليزر، والذي يستخدم لأول مرة في المنطقة، بالإضافة العروض المميزة لنافورة الإمارات والأضواء المصاحبة على إيقاع الموسيقى الفنية الرائعة، والتي ستلهم الزوار من كافة الفئات العمرية لاستقبال العام الجديد.

كما سيتم إطلاق أكثر من 100 ألف بالون طائر في سماء المهرجان لترسم ملامح البهجة والسعادة على أوجه الزائرين بألوانها المتعددة والمتميزة، بالإضافة إلى عروض (الدي جي) وعروض عزف الآلات الموسيقية عبر الليزر التي ستمنح الزوار عيش أجواء ترفيهية عالمية لا تنسى للاحتفال بالعام الجديد بصحبة الأهل والأصدقاء.

وقد خصصت شاشات عرض رئيسية خارج ساحة المهرجان لبث الفعاليات والأنشطة والعروض الخاصة بالاحتفال بالعام الجديد، في ظل الإقبال الكبير والمتوقع من زوار المهرجان للاحتفال بليلة رأس السنة وسط التجمع من كافة فئات وشرائح المجتمع.

كما تنظم القرية التراثية بساحة المهرجان العديد من الفعاليات والأنشطة للاحتفال بالعام الجديد منها الرزفة والعيالة، بالإضافة إلى الفعاليات والأنشطة المميزة الأخرى للأطفال والتي تتنوع ما بين مسرحيات ومسابقات تقام على مسرح الأطفال إلى جانب الألعاب الممتعة في مدينة الألعاب الترفيهية وبيت الرعب ومُنتجع الفرسان الرياضي وغير ذلك من الأنشطة الأخرى.