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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون البيئة تتابع تجهيزات القافلة التنموية لمركز أبوحماد بالشرقية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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تابعت د.جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق، تجهيزات القافلة الطبية التنموية الشاملة والتى تتوجه صباح غدًا السبت الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٣ لقرية نزله العزازى مركز أبوحماد بالشرقية، وذلك تحت رعاية د.خالد الدرندلي رئيس الجامعة، وضمن خطة قطاع البيئة لقرى ومراكز محافظة الشرقية الأكثر احتياجًا، وتنفيذًا لمبادرة  رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصري وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين، حيث اطمأنت سيادتها على تواجد الأطباء في ٩ تخصصات طبية.

وكذلك المشاركين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة لتنظيم الندوات التوعوية عن تنظيم الأسرة والصحة الانجابية  ، والإرشاد الزراعي، بالإضافة إلى المشاركين في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل فى المجالات المختلفة ضمن مبادرة صنايعية مصر.

 

أعضاء هيئة التدريس الريف المصري السيد رئيس الجمهورية القافلة التنموية الشاملة