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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الهلال الأحمر الفلسطيني: هناك صعوبات بالغة في إيصال المساعدات للنازحين جراء انقطاع الاتصالات

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني
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قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، الدكتور عبد الجليل حنجل، إن هناك صعوبات بالغة في توزيع المساعدات على النازحين في غزة جراء انقطاع الاتصالات، مؤكدا تعرض الطواقم الطبية لانتهاكات متواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح حنجل اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي طالبت السكان في غزة بالتوجه إلى مركز إسعاف جباليا، مكانا للإيوام ثم حاصره بالدبابات، واقتاد الذكور والإناث من مركز الإسعاف إلى جهة غير معلومة ودمر سيارات الإسعاف وجهاز الإرسال الخاص بالهلال الأحمر الفلسطيني.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي أفرج عن بعض طواقم مركز إسعاف جباليا بعد تعذيبهم، واعتقل 8 أفراد من طواقم الهلال الأحمر، مشيرا إلى أن مستشفى الأمل في خان يونس يقدم الخدمة الطبية وبداخله 14 ألف نازح.

وأكد أن الهلال الأحمر الفلسطيني ليس لديه خدمات إسعاف تعمل في شمال غزة بعد منع قوات الاحتلال دخول الوقود إلى القطاع، لافتا إلى وجود 18 سيارة إسعاف تعمل بالجنوب، محذرا من زيادة احتمالية انتشار الأمراض التنفسية في قطاع غزة لعدم توافر مياه للنظافة الشخصية.
 

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