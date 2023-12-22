للعام الخامس.. الدكتورة رشا قلج تتصدر قائمة أكثر 100 امرأة أفريقية تأثيرًا في 2023

تصدرت الدكتورة رشا قلج عضو مجلس الشيوخ قائمة أكثر 100 امرأة أفريقية تأثيرًا لعام 2023 للعام الخامس على التوالي، من قبل التصنيف الرائدة، Avance Media التي تطلق قائمتها السنوية لتسليط الضوء والاحتفال بالمساعي الرائعة للمرأة الأفريقية، التي تلهم قادة المستقبل في أفريقيا، وتضم القائمة أقوى النساء الأفريقيات من 36 دولة أفريقية، تم اختيارهن من خلفيات وظيفية مختلفة بما في ذلك الدبلوماسية والعمل الخيري والسياسة والنشاط وريادة الأعمال وقيادة الأعمال والرياضة والإعلام والترفيه.



وكرمت الدكتورة رشا قلج لالتزامها تجاه تمكين المرأة وتعليم الفتيات وتحسين رعاية المرضى في أفريقيا وغيرها من البلدان النامية، وفي حديثها عن إدراجها في قائمة أكثر 100 امرأة أفريقية تأثيرًا.



وأعربت عضو مجلس الشيوخ عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا التكريم، قائلة: "يشرفني أن يتم تكريمي كواحدة من أكثر 100 امرأة أفريقية تأثيرًا في فئة منظمات المجتمع المدني والعمل الخيري، للسنة الخامسة على التوالي".



وأضافت : "أعدكم بمواصلة جهودي في قيادة مؤسسة ميرك لمواصلة تمكين المرأة، ودعم تعليم الفتيات، وتحسين وصول المرضى إلى الرعاية الصحية الجيدة والعادلة في أفريقيا وآسيا وخارجها".



وتابعت الدكتورة رشا قلج: "أنا فخور بأنه بالشراكة مع 22 سيدة أولى في أفريقيا كسفراء لحملة "أكثر من مجرد أم"، قدمنا أكثر من 1700 منحة دراسية للأطباء الشباب من 50 دولة. يتم تقديم منح دراسية لدرجة الدبلوم والماجستير لمدة عام واحد وسنتين وثلاث سنوات في أكثر من 42 تخصصًا بالغ الأهمية وقليلة الخدمات لهؤلاء الأطباء الذين أصبحوا أول المتخصصين في بلدانهم. وتقديم أكثر من 780 منحة دراسية "من إجمالي المنح الدراسية المقدمة لخريجات الطب، يعد هذا إنجازًا كبيرًا بالنسبة لنا".

ومُنحت الدكتورة رشا قلج مؤخرا درجة الدكتوراه في الآداب (مع مرتبة الشرف) من جامعة كريشنا العالمية في الهند، لإنجازها المتميز في العلوم الاجتماعية والعدالة والإصلاح، وتحت قيادتها، والتي تساهم جهودها الثمينة بشكل كبير في تشكيل مستقبل أفريقيا من خلال القطاعات الرئيسية مثل الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي من خلال تحسين رعاية المرضى، وإحداث تحول ثقافي، ودعم تعليم الفتيات، وتمكين المرأة، وكسر وصمة العار المتعلقة بالعقم في أفريقيا وخارجها.