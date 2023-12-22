جاك لانج رئيسًا لمعهد العالم العربي في باريس لولاية رابعة

للمرة الرابعة على التوالي، يعاد انتخاب وزير الثقافة الفرنسي الأسبق جاك لانج على رأس معهد العالم العربي بباريس، والذي يمثل واجهة دبلوماسية لفرنسا.

يذكر أن لانج يدير المعهد منذ 2013 ولم ينجح أي منافس له في خوض الانتخابات أمامه، حيث انسحب آخرهم وزير الدفاع والخارجية السابق جان إيف لودريان من السباق ليترك لانج وحيدا ليفوز بتزكية الرئيس الفرنسي.

وبذلك أعلن مجلس إدارة معهد العالم العربي إعادة انتخاب جاك لانج ورئيس المعهد الحالي لولاية رابعة على التوالي.

وقال في بيان إنه تمت المصادقة بالإجماع على هذا القرار، بعد أشهر من التكهنات، وبذلك جدّد مجلس إدارة معهد العالم العربي بإجماع أعضائه، رئاسة جاك لانج.

وبذلك، يؤكد رئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون ثقته الكاملة بلانج الذي جدّد في المعهد وأضفى عليه لمسته.

وتعهد بجعل المعهد أهم متحف للفن العربي الحديث والمعاصر بالغرب، وقد شهد المعهد في الأعوام الأخيرة معارض أسطورية نالت إعجاب وإشادة الفرنسيين والعرب والسواح الأجانب على السواء مثل "أوريان إكسبرس"، و"الحج"، و"مسيحيو المشرق"، و"حبيبي، ثورات الحب"، و"العلا، عجائب العرب"، و"على طرق سمرقند" و"ما تقدمه فلسطين للعالم". وفيما ضجّت أروقة المعهد بحلقات النقاش والأنشطة الثقافية والفنية المتعدّدة، استُحدثت الشهادة الدولية لقياس الكفاءة باللغة العربية، وتضاعف اشعاع المعهد على الصعد الفرنسية والعربية والدولية. وينتظر المعهد مستقبلًا، العديد من الأفكار والمشاريع، مثل "كليوباترا، امرأة دولة"، و"عرب المستقبل"، و"إيتيان نصر الدين دينيه"كذلك، يُحضّر لمعارض وفعاليات متخصصة بـ "الطب في العالم العربي"، و"صقلية العربية"، و"الزواج والحب في العالم العربي" بناء على اقتراح من كامل داود.

إلى ذلك، تُستكمل "أنوار معهد العالم العربي" بقمة الفكر العربي، مع مواصلة حركة الترجمة، والبرنامج المتنوّع من الشعر، والتاريخ والتصميم، وصولًا إلى المطبخ والرياضة، على أن تُتوّج بإنشاء أكبر متحف للفن العربي الحديث والمعاصر.

يبقى أن معهد العالم العربي جوهرة، يُواصَلُ الاعتناء بها برفق وتفانٍ. إنها مؤسسة فريدة من نوعها في العالم، ويجب أن تظل مكانًا للحياة والذكاء، ومنارة للتنوع والنشاط. وقد أشاد المجلس بـ"حوكمة تستند الى إدارة صارمة وبرمجة عالية النوعية ومشاريع طموحة، في فرنسا كما على المستوى الدولي".

لا ينص النظام الأساسي لمعهد العالم العربي على عمر محدد ولا على عدد الولايات لرئاسته خلافا لمؤسسات ثقافية أخرى. وقال جاك لانج، بأن لديه "الطموح" بجعل المعهد "أهم متحف للفن العربي الحديث والمعاصر في الغرب، مع الحفاظ على وفائه لمهمته الأساسية وهي اكتشاف تاريخ واللغة والثقافة العربية. وقال بأن هذا الهدف، المرفق برغبة في "تعزيز انتقال المعارض والأعمال الفنية في فرنسا والخارج" يستند إلى هبة استثنائية من صاحب معرض اللبناني كلود لومان عام 2018، ما أتاح حصول المتحف على أكثر من 1800 عمل. وحول ما حققه معرض "ما تقدمه فلسطين للعالم" الذي افتتح في 31 مايو الماضي، نجاحًا إعلاميًا وشعبيًا. قال لانج بأن 50% من زواره المعرض هم من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 26 عامًا ويرغبون في الفهم والاطلاع والاكتشاف وأنه سعيد للغاية بهذا النجاح ولذلك قرر تمديد فترة المعرض.

هذا وهناك منحة استثنائية من ستة ملايين يورو من وزارة الثقافة الفرنسية سوف تتيح له إنجاز أعمال صيانة للمعهد فيما مع موازنته المحدودة البالغة 26 مليون يورو، لا ينافس المعهد التابع لوزارة الخارجية المتاحف الباريسية الكبرى.

جاك لانغ الذي اختاره الرئيس السابق فرانسوا هولاند لخلافة رينو موسيلييه قام منذ ذلك الحين بإنهاض مؤسسة كانت تتراجع. طريقته استندت على معارض دينامية مربحة كما طور سياسة رعاية. ففي 2017، أعلنت السعودية أنها ستساهم في تحديث المؤسسة بسعر خمسة ملايين يورو. فيما ساهمت قطر بثلاثة ملايين أورو منذ خمسة سنوات.

جدير بالذكر أن معهد العالم العربي جاء بفكرة من وزير الثقافة جاك لانج خلال ولاية الرئيس فرانسوا ميتران أنشأه عام 1987، كمؤسسة خاصة، كنتيجة شراكة بين فرنسا ودول الجامعة العربية،. وقد كانت فكرة التمويل المتساوي بين الدول العربية وفرنسا هي القاعدة منذ إنشائه، لكن تم التخلي عنها في نهاية التسعينيات، حيث لم تدفع بعض الدول مستحقاتها على الإطلاق.

نجح معهد العالم العربي غي أن يكون واجهة ثقافية رائعة في فرنسا فمن جانب الحضور، تجاوز عدد الزوار الـ 600 ألف شخص في 2022 وراهن جاك لانج على "ارتفاع بنسبة 20% تقريبا" لعام 2023 المنتهي.