محافظ أسوان: تسخير الإمكانيات لتنفيذ مهرجان "إبداع" للموسم الثاني عشر

يواصل مهرجان "إبداع" للموسم الثانى عشر تنظيم فعالياته المتنوعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تستمر فى الفترة من أكتوبر 2023 ، وحتى إبريل 2024 داخل الجامعات المصرية.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه يتم تسخير كافة الإمكانيات لإنجاح الفعاليات المختلفة التى يتضمنها هذا المهرجان الهادف فى المجالات الأدبية والعلمية والفنية لشباب الجامعة والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة . لافتاً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية بجامعة أسوان ومديرية الشباب والرياضة لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا المهرجان ، والذى يستهدف صقل وتنمية مواهب الشباب وقدراتهم بأفكار ورؤى جديدة ، والفوز بالمراكز المتقدمة ليكونو نماذج نفتخر ونعتز بها على المستوى المحلى والدولى .

من جانبه أوضح ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان بأن مهرجان إبداع يرتكز على محورين للمتسابقين الأول وهو يتمثل فى الشركات الناشئة وريادة الأعمال ، والثانى يتمثل فى الطاقة المتجددة والذى يجب فيه أن يكون المشروع أو الإبتكار أو التطبيق متوافقًا مع أهداف التنمية المستدامة.

كما لفت إلى الفئة المستهدفة للمشاركة فى المهرجان من سن 18 إلى 27 عاماً من المقيدين فى الجامعة أو المعاهد أو المعاهد أو الأكاديميات في المجالات المختلفة .