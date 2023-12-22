طقس الإسكندرية.. غطاء سحابي كثيف وتساقط أمطار شديدة

شهدت مدينة الإسكندرية منذ قليل سقوط أمطار شديدة على معظم أنحاء المحافظة، حيث تجمعت السحب المنخفضة والكثيفة المحملة بالأمطار، لتحجب أشعة الشمس، وتعود الأجواء البادرة من جديد.

جاء ذلك تزامناً مع التحذيرات التي أطلقتها هيئة الأرصاد الجوية، عند رصد نشاط للرياح وتوقعات بسقوط أمطار شديدة إلى متوسطة.

ووفقا لما جاء في بيان هيئة الأرصاد الجوية اعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارا من اليوم استعدادا لهطول الأمطار، ومن المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح الجنوبية الغربية تصل سرعتها الى 42 كم/س تكون مثيرة للرمال والأتربة وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط (2-3) متر.

واعتبارا من فترة الظهير تسقط امطار متوسطة الشدة على فترات متقطعة، وعليه ترفع درجات الاستعداد وتنتشر السيارات والبدلات وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق و يتم وقف الإجازات وبدل الراحات ويتواجد رؤساء القطاعات ومديرو العموم علي مدار الساعة.

وأكد علي تمركز ١٨٦ سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية تتمركز بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، وعلي إستمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتخفيض مناسيب بيارات الرفع.



وشدد نافع علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.



وأكد علي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.