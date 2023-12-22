فوز السيسي بانتخابات الرئاسة واستقبال عمر وزهران ويمامة يتصدر النشاط الأسبوعي

شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا داخليا كثيفا، حيث وجه الرئيس السيسي كلمة عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية، وحدد الرئيس السيسي رؤيته للفترة المقبلة في بناء الجمهورية الجديدة.

وجاءت أبرز الرسائل في كلمة الرئيس كالتالي:

غمرتنى السعادة بمشهد اصطفافكم وانخراطكم فى صفوف الناخبين

إرادة المصريين.. نافذة بصوت كل مصرى ومصرية

نواجه حزمة من التحديات على كافة المستويات يأتى فى مقدمتها، تلك الحرب الدائرة على حدودنا الشرقية والتى تستدعى استنفار كل جهودنا للحيلولة دون استمرارها بكل ما تمثله من تهديد للأمن القومى المصرى بشكل خاص وللقضية الفلسـطينية بشكل عام.

اصطفاف المصريين كان تصويتا للعالم كله من أجل التعبير عن رفضهم لهذه الحرب غير الإنسانية وليس لمجرد اختيار رئيسهم لفترة رئاسية,

إننى أدرك يقينا حجم التحديات التى مررنا بها، وما زلنا نواجهها كما أؤكد إدراكى بأن البطل فى مواجهة هذه التحديات هو المواطن المصرى العظيم.

المواطن المصري العظيم الذى تصدى للإرهاب وعنفه وتحمل الإصلاح الاقتصادي وآثاره وواجه الأزمات بثبـات ووعـى وحكمـة.

أجدد معكم العهد بأن نبذل معا كل جهد لنستمر فى بناء الجمهورية الجديدة

أتوجه لكل المرشحين المنافسين بتحية واجبة على ما قاموا به من عمل عظيم وأداء سياسى راق يمهد الطريق أمام حالة سياسية مفعمة بالحيوية والتنوع.

فى المقدمة كان شباب مصر.. يعبر عن نفسه.. وعن حيوية مصر ومستقبلها وكالعادة والعهد تثبت المرأة المصرية مرة أخرى بأنها صوت الضمير الوطنى.

إن اختياركم لى لقيادة الوطن.. إنما هو أمانة.. أدعو الله أن يوفقنىفى حملها بنجاح، وتسليمها بتجرد فلنعمل معا، لأجل مصرنا العزيزة وبقوة شعبها واصطفافه الوطنى، دائما وأبدا.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، السادة المرشحين الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وهم: حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء شهد ترحيب الرئيس بالسادة المرشحين، مؤكدًا تقديره لأدائهم السياسي خلال العملية الانتخابية، على النحو الذي يثري التعددية والتنوع في المشهد السياسي والديمقراطي المصري، ومشيرًا إلى أن النجاح الحقيقي لمصر كلها تمثل في مستويات المشاركة العالية وغير المسبوقة من المواطنين في الانتخابات، بما عكس وعي الشعب المصري العظيم بمسئوليته الوطنية.

من جانبهم حرص السادة المرشحون الرئاسيون على توجيه التهنئة للرئيس، مشيدين بنجاح العملية الانتخابية وبالإقبال الهائل من المواطنين على المشاركة في الانتخابات بما يتفق والمصلحة الوطنية العليا، ومعربين عن خالص تمنياتهم للرئيس بالتوفيق والسداد لما يحقق مصالح الوطن، التي تعد الهدف الأسمى لكافة الأطياف السياسية الوطنية، خاصة في هذا التوقيت الدقيق الذي تمر فيه المنطقة بتحديات جسيمة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد عرض السادة رؤساء الأحزاب لرؤاهم السياسية حول كيفية تعزيز جهود التنمية الوطنية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين استمرارهم في العمل بما يخدم مصلحة مصر والمواطنين، حيث ثمن الرئيس من جانبه الرؤى المطروحة، مؤكدًا أن الحوار بين مختلف الأطياف السياسية في المجتمع يعد مكونًا جوهريًا لتطور المجتمع، وسمة أساسية للجمهورية الجديدة.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والفريق أشرف عطوة، قائد القوات البحرية، والفريق أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات عدد من المشروعات القومية التي تنفذها وزارة النقل، وخاصة مشروع جرجوب التنموي، الذي يستهدف تحويل المنطقة المحيطة بميناء جرجوب التجاري إلى منطقة اقتصادية خاصة، والاستفادة من الميناء لإنشاء نافذة جديدة للتجارة الخارجية والصناعات الحديثة في شمال غرب مصر، حيث عرض وزير النقل مكونات هذا المشروع التنموي الضخم، الذي يستهدف استغلال مميزات المنطقة في إطار شامل، يتضمن تطوير الميناء، والتنمية العمرانية والصناعية للمناطق المحيطة به، والاستفادة من المشروع لإنشاء منطقة لتوليد الطاقة المتجددة، فضلًا عن استغلال الواجهة البحرية للمشروع كمقصد سياحي، وذلك بهدف تنمية الصناعات الحديثة وتطوير الأوضاع الاقتصادية لسكان المنطقة ولإقليم مطروح بالكامل، من خلال إنشاء منطقة مصانع ومركز للأعمال، وأحياء سكنية وخدمية جديدة، فضلًا عن فنادق ومنتجعات سياحية. كما تناول الاجتماع في هذا الصدد أحد المشروعات ذات الأهمية في إطار خطة التطوير، وهو مشروع إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، بالتعاون مع التحالف الذي تقوده شركة "ديمي" البلجيكية، حيث يبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المشروع 26 مليار دولار خلال الأعوام المقبلة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بمواصلة العمل على تنفيذ المشروع على الوجه الأمثل، واستغلال خصائص المنطقة بما يتفق مع احتياجات الرؤية التنموية والاقتصادية لمصر، وخاصةً التركيز على الصناعة والتجارة، وجذب النمو السكاني إلى المنطقة، مشددًا على أهمية مراعاة المعايير العالمية المرتبطة باعتبارات تخطيط المناطق الصناعية وحماية البيئة، ومؤكدًا الدور الرئيسي لعملية تطوير الموانئ في تعزيز الريادة المصرية كمركز دولي للتبادل التجاري وتقديم الخدمات اللوجستية، بما يحقق الاستفادة المثلى من موقع مصر الجغرافي، وبما يتكامل ويدعم الخطة التنموية للدولة لإحداث نهضة شاملة في مصر.

كما شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا خارجيا حافلا حيث تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي أوراق اعتماد 20 من السفراء لدى جمهورية مصر العربية كما قدم الرئيس السيسي، العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي "نيكولاوس ديندياس"، وزير دفاع اليونان، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسفير اليونان بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن وزير الدفاع اليوناني استهل المقابلة بنقل تحيات وتهنئة رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس" للرئيس، مشيرًا إلى ما عكسته نتائج الانتخابات الرئاسية من تأكيد ثقة الشعب المصري في قيادة الرئيس، ومشيدًا بما يتسم به دور مصر من إيجابية وتأثير في محيطها الإقليمي في الشرق الأوسط ومنطقة المتوسط، ومثمنًا التعاون المستمر بين مصر واليونان، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع قبرص.

وقد أعرب الرئيس من جانبه عن اعتزاز مصر بالعلاقات الخاصة والتاريخية التي تربط البلدين، مشددًا على الحرص على استمرار الطابع النشط لتطور العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين، ويعزز مجالات التعاون المشترك على الأصعدة كافة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية لاسيما في مجال الدفاع والتعاون العسكري، كما تطرق إلى الأوضاع الإقليمية خاصة في الأراضي الفلسطينية، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية بلا عوائق، مشددًا على أهمية حماية أهالي القطاع من الوضع الإنساني المأساوي الذين يعانون منه، ومؤكدًا استمرار مصر - حكومة وشعبًا - في تقديم المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني بالقطاع، بالإضافة إلى تنسيق وإيصال المساعدات المقدمة من المجتمع الدولي، وضرورة تكثيف الجهود الدولية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث اتفق الجانبان على خطورة الوضع وضرورة التهدئة والسعي لإيجاد حلول سياسية للأزمة الحالية، حرصًا على أمن واستقرار الإقليم، الذي تتزايد مؤشرات الخطر به.

كما استقبل الرئيس السيسي "ديفيد كاميرون" وزير خارجية المملكة المتحدة، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللورد طارق أحمد وزير شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة خارجية المملكة المتحدة، بالإضافة إلى السفير البريطاني بالقاهرة "جاريث بايلي".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الوزير "كاميرون" سلم الرئيس خطابًا من رئيس الوزراء البريطاني "ريشي سوناك" قدم خلاله التهنئة للرئيس بمناسبة إعادة انتخاب سيادته رئيسًا لمصر، مؤكدًا حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع مصر في مختلف المجالات. وفي هذا السياق، تطرق اللقاء إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم استعراض جهود التعاون القائم في جميع المجالات لاسيما على المستوى الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، بما يحقق مصالح الشعبين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول تطورات المشهد الإقليمي، حيث وجه وزير خارجية المملكة المتحدة الشكر والتقدير لدور مصر والرئيس في صون الأمن والاستقرار بالمنطقة، فضلًا عن الجهود المصرية المكثفة على المسارين السياسي والإنساني في إطار الأوضاع الراهنة في قطاع غزة. وفي هذا الصدد تم التوافق على ضرورة التوصل لوقف مستدام لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإغاثية بكميات كافية تلبي الاحتياجات الإنسانية لأهالي قطاع غزة بما يضع حدًا للمأساة الإنسانية بالقطاع، كما شدد الجانبان على رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وأهمية العمل على عدم توسّع دائرة الصراع وامتداده إلى مناطق أخرى بالإقليم. كما أكد الرئيس ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في قطاع غزة، بالإضافة إلى العمل بجدية وتصميم على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية من خلال إنفاذ حل الدولتين.

كما تلقى الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس استهل الاتصال بتجديد التهنئة لمملكة البحرين الشقيقة شعبًا وقيادةً بمناسبة احتفال المملكة بأعيادها الوطنية، متمنيًا استمرار التقدم والازدهار في عهد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أثنى الزعيمان على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين والقيادتين، وانعكاسها في التطور المطرد في العلاقات، مؤكدين أهمية استمرار العمل على توسيع مجالات التعاون في مختلف المجالات.

كما تطرق الاتصال إلى الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود الجارية للتوصل إلى وقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية، وتم التوافق على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإنفاذ مقررات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ذات الصلة، لوضع حد فوري للمأساة الإنسانية التي يعانيها أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من سكرتير عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية، محذرًا من الخطورة البالغة لاستمرار الأمور على وتيرتها الحالية، بما سيكون له من تبعات إنسانية وأمنية وتأثير على استقرار المنطقة، وشدد السيد الرئيس على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته وخاصةً فيما يتعلق بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، مثمنًا جهود السكرتير العام في هذا الصدد.

ومن جانبه أشاد "جوتيريش" بالجهود المصرية لوقف نزيف الدماء، مؤكدًا حرصه على التنسيق المستمر مع مصر للخروج من الأزمة الجارية، والعمل على تحقيق الاستقرار بالمنطقة.

كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي تقدم بالتهنئة لرئيس الجمهورية بمناسبة فوزه بولاية جديدة، وتجديد ثقة جموع الشعب المصري في سيادته، متمنيًا للرئيس خالص النجاح والتوفيق لما فيه مصلحة مصر والأمة العربية، ومشيدًا بالدعم المصري الدائم للشعب الفلسطيني.

ومن جانبه توجه الرئيس بالشكر للرئيس أبو مازن، مؤكدًا موقف مصر الثابت دعمًا للقضية الفلسطينية، وحرص مصر على بذل كل الجهد الممكن لحماية الأشقاء في فلسطين والوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية

كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، الذي وجه التهنئة للرئيس بمناسبة إعادة انتخاب السيسي رئيسًا لمصر لفترة جديدة، مؤكدًا حرص الأردن على مواصلة تعميق وتعزيز العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار التشاور والتنسيق بشأن مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة وعلى رأسها العمل على إيجاد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية. وقد أعرب الرئيس عن الشكر والتقدير لأخيه الملك عبد الله الثاني على هذه اللفتة الأخوية، مثمنًا ما تتسم به العلاقات بين مصر والأردن من قوة ورسوخ، على المستويين الرسمي والشعبي، ومؤكدًا مواصلة مصر العمل على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية.

كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، الذي توجه للرئيس بالتهنئة على فوزه في الانتخابات الرئاسية وتوليه لفترة جديدة، متمنيًا لمصر المزيد من التقدم والازدهار، ومشددًا على حرص السودان على استمرار النهج المثمر للعلاقات الأخوية بين البلدين، ومن جانبه ثمن السيد الرئيس اللفتة الكريمة من رئيس مجلس السيادة السوداني، مؤكدًا حرص مصر على العلاقات شديدة الخصوصية بين البلدين، والاهتمام بالعمل المشترك على تعزيز تلك العلاقات، والحرص البالغ على أمن واستقرار السودان الشقيق.

كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي توجه بالتهنئة للرئيس على اعادة انتخاب سيادته رئيسًا لمصر، مؤكدًا حرص تونس على استمرار التعاون مع مصر في كافة المجالات في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين، ومن جانبه توجه الرئيس بالشكر لأخيه الرئيس التونسي، مؤكدًا حرص مصر على مواصلة العمل لزيادة التعاون والتنسيق والتشاور بين البلدين، بما يتسق مع العلاقات الأخوية التاريخية بين الشعبين. كما تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع الإقليمية.

كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس الجنوب أفريقي وجه التهنئة للرئيس بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة، متمنيًا لسيادته استمرار التوفيق والنجاح في الاضطلاع بتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري، ومعربًا عن التطلع لمواصلة العمل مع الرئيس على تعزيز أطر التعاون بين البلدين الشقيقين، فضلًا عن تطوير التنسيق والتشاور المتبادل إزاء مختلف الموضوعات الأفريقية ذات الاهتمام المشترك. ومن جانبه، أعرب الرئيس عن التقدير لأخيه الرئيس رامافوزا، مؤكدًا الحرص المتبادل على تدعيم العلاقات الثنائية وتفعيل كافة مسارات التعاون بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات، بالإضافة إلى تعظيم التنسيق وتبادل الرؤى إزاء القضايا الافريقية المختلفة، بما يدعم مسيرة العمل الأفريقي المشترك.

كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، الذي قدم التهنئة للرئيس بمناسبة إعادة انتخاب سيادته لفترة رئاسية جديدة، مؤكدًا حرص العراق على الاستمرار في تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، والتي شهدت تطورًا كبيرًا خلال الأعوام الأخيرة، لما فيه الخير للشعبين الشقيقين وللأمة العربية، وقد أعرب الرئيس عن شكره لأخيه رئيس الوزراء العراقي، مؤكدًا حرص مصر على التشاور المستمر مع العراق في كافة الموضوعات الثنائية والإقليمية، في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين، وبما يحقق التنمية في البلدين ويضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاتصال شهد قيام الرئيس التركي بتوجيه التهنئة للرئيس على إعادة انتخاب سيادته لفترة رئاسية جديدة، وقد ثمن الرئيس هذه اللفتة الطيبة من الرئيس أردوغان. كما تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وزيادة مجالات التعاون بما يحقق مصالح الشعبين، بالإضافة إلى التباحث حول تطورات المشهد الإقليمي، وخاصةً جهود وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الانسانية في قطاع غزة.

كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الذي قدم التهنئة للرئيس على فوزه بولاية رئاسية جديدة، مؤكدًا حرص قطر على استمرار العمل المشترك بما يعود بالخير على البلدين والشعبين الشقيقين. ومن جانبه ثمن السيد الرئيس اللفتة الكريمة من أمير دولة قطر، مؤكدًا مواصلة مصر العمل لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات.

كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، الذي هنأ الرئيس على إعادة انتخاب السيسي رئيسًا لمصر، مؤكدًا حرص العراق على تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وقد توجه السيد الرئيس بالشكر للرئيس العراقي على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدًا مواصلة مصر العمل على تعزيز التعاون والتنسيق مع العراق الشقيق في كافة المجالات، بما يعكس العلاقة الخاصة بين البلدين.

كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من السيد نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، الذي توجه بالتهنئة للرئيس على فوزه بفترة رئاسية جديدة، مشددًا على حرص لبنان على توسيع مجالات التعاون بين البلدين، وقد ثمن الرئيس التهنئة الكريمة، مؤكدًا خصوصية العلاقات بين البلدين والتي تنعكس في التعاون والتنسيق في كافة المجالات، وحرص مصر على دعم لبنان الشقيق على جميع المستويات.

كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من "شوكت ميرضيائيف" رئيس أوزبكستان، الذي هنأ الرئيس على فوزه بولاية رئاسية جديدة، متمنيًا استمرار مسيرة التعاون بين البلدين، التي شهدت تطورًا كبيرًا في الأعوام الأخيرة، ومن جانبه توجه الرئيس بالشكر لرئيس أوزبكستان على الاتصال، مؤكدًا حرص مصر على استمرار التعاون مع أوزبكستان، وتوسيعه ليشمل مختلف المجالات، فضلًا عن استمرار التشاور والتنسيق بشأن القضايا الدولية محل اهتمام الطرفين، بما يحقق مصالح الشعبين.

كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس "سلفاكير ميارديت" رئيس جمهورية جنوب السودان، وذلك لتهنئة الرئيس على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وإعادة انتخاب السيسي رئيسًا لمصر، حيث أكد الرئيس "سلفاكير" على خصوصية العلاقة بين البلدين، مشددًا على حرص جنوب السودان على استكمال مسيرة التعاون المشترك مع مصر، وقد ثمن السيد الرئيس من جانبه الاتصال الكريم، مؤكدًا العلاقات الأخوية بين البلدين، وحرص مصر الدائم على دعم جنوب السودان وتعزيز التعاون معه في المجالات كافة.

