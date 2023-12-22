في ذكرى رحيله.. الحان فريد الأطرش تصدح في سماء مسرح سيد درويش.. صور

أحيت فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء، التابعة لدار الأوبرا المصرية، حفلا غنائيا جديدا بمناسبة ذكرى رحيل الموسيقار فريد الأطرش، وبقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، مساء أمس الخميس، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، وسط حضور جماهيري كبير ليرفع المسرح لافتة كامل العدد.

تضمن برنامج الحفل باقة من أعمال الموسيقار الراحل فريد الأطرش منها: ادينى ميعاد وقابلنى، ويا سلام على حبى وحبك، والربيع، وبقى عايز تنسانى، وروحى وروحك حبايب، وإياك من حبى، وليالى الأنس، ونجوم الليل.. وغيرها من الأغاني التراثية التي لاقت استحسان الجمهور.

جاءت هذه الأغاني بأداء المطربين: ياسر سعيد، وإسلام مرسى، وهبة إسماعيل، ويمنى حسن، ودعاء رجب، وياسمين إبراهيم، وأميرة الرفاعى، ومحمد الخولى.

يعد فريد الأطرش أحد أعظم المطربين والملحنين في العالم ولقب بملك العود، وينتمي إلى آل الأطرش إحدى العائلات العريقة في جبل الدروز جنوب سوريا التى كان لها دور مهم في التصدي للاستعمار الفرنسي.

بدأ فريد الأطرش مشواره الفنى بعد انتقاله للقاهرة مع والدته الأميرة عالية بنت المنذر وأشقائه فؤاد، وأسمهان، وقام ببطولة 31 فيلما سينمائيا وتغنى بكلمات عمالقة الشعراء، كما لحن لعدد ضخم من المطربين المصريين والعرب.

وفى 26 ديسمبر عام 1974 رحل فريد الأطرش عن عالمنا، عن عمر ناهز 64 عاما، تاركًا ارثًا خالدًا ما زال يثرى الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى.