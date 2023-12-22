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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط شخص بتهمة النصب على المواطنين بجمع منهم أموال بحجة تسفيرهم لأداء العمرة بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ألقت مباحث مركز طوخ القبض على صاحب مكتب سفريات لنصبه على المواطنين بجمع منهم أموال بحجة تسفيرهم لأداء العمرة ولم يوفي بذلك واستولى منهم على مبالغ مالية وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية، يفيد ورود إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز طوخ بورود عدة بلاغات من المواطنين بتعرضهم للنصب من قبل صاحب مكتب سفريات باستيلائه على أموالهم بحجة تسفيرهم لاداء مناسك العمرة ولم يلتزم بذلك.

وتمكن المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة طوخ من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق. 

اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية القبض على شخص مأمور مركز طوخ أداء مناسك العمرة