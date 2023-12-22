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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

العاصفة "زولتان" تجتاح شمال ألمانيا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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طقس سيئ ورياح تصل الي حد العاصفة، تسمى "زولتان"، شمال ألمانيا، مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة.

وتوقعت الوكالة الفيدرالية البحرية والهيدروغرافية الألمانية، هبوب رياح قوية في ساحل بحر الشمال الألماني وهامبورغ، صباح اليوم الجمعة.
وفي منطقة "هامبورغ إلبه"، حذرت الشرطة من هبوب عاصفة قوية، في الصباح. 

وذكرت الوكالة أن منسوب المياه سيرتفع بعد ذلك إلى حوالي ثلاثة أمتار فوق متوسط ارتفاع المد.
ودعت الشرطة إلى تفادي المنطقة المتضررة. ومن المتوقع أن تصل ذروة المياه المرتفعة، عند مقياس "سانت باولي"، بارتفاع يصل إلى 3.05 متر فوق متوسط ارتفاع المياه.
وتوقع خبراء من الوكالة هبوب عاصفة قوية، في ساحل "إيست فريزيا" ومنطقة "فيزر"، اليوم الجمعة.
ومن المتوقع أن يتراوح ارتفاع المد هناك ما بين 2.5 متر و3 أمتار، فوق المستوى المتوسط في الصباح وعند منتصف النهار.

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