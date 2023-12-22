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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزيرا دفاع أمريكا وفرنسا يؤكدان أهمية معالجة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
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بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو الهجمات غير القانونية المستمرة التي يشنها الحوثيون على السفن بالقرب من البحر الأحمر والتهديد الخطير على التجارة الدولية وحياة المدنيين.
وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن الوزيرين أكدا خلال مكالمة هاتفية أن البحر الأحمر حيوي للتجارة العالمية.

وشددا على أن حجم هجمات الحوثيين وتزايد تواترها يمثل مشكلة دولية كبيرة يجب معالجتها.

وبحسب البيان، تقدم الولايات المتحدة وفرنسا مساهمات كبيرة في تحقيق الاستقرار في المنطقة وتسعيان إلى مزيد من التعاون بشأن الحلول الثنائية والمتعددة الأطراف.

ومن جانبه، شكر أوستن فرنسا على دعمها للبيان المشترك الذي وقعته 44 دولة لإدانة هجمات الحوثيين غير القانونية على التجارة الدولية. وذكرت وزارة.
 

البنتاجون البحر الاحمر الحوثيون