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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

متحدثة باسم الأونروا: حان الوقت لوقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية

غزة
غزة
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قالت "جولييت توما" المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن الوكالة لم تدعو إلى استخدام كافة الطرق البرية والبحرية والجوية من أجل توصيل المساعدات، ولكن فقط جميع الطرق المتاحة كما كما سيكون هناك منسق جديد لتسهيل وصول المساعدات في غزة.


ووصفت توما الوضع في غزة بأنه "يقشعر له الأبدان"، قائلة "لقد وصلنا الآن إلى النقطة التي يشار إلى أن ربع السكان فيها يتضورون جوعا.. إن هذه تعد نتيجة مباشرة للحصار وعدم توفر الإمدادات الأساسية بما في ذلك الغذاء".

وأكدت على الحاجة في الوقت الحالي إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وزيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

 

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