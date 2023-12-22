كأس العالم للأندية 2023.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام أوراوا الياباني

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني في الرابعة والنصف مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في مباراة تحديد المركز الثالث والميداليه البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023

يدخل الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر مباراة أوراوا الياباني، وعينه على تحقيق الفوز واقتناص المركز الثالث والميداليه البرونزية في كأس العالم للأندية.

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، على التشكيل الذي يخوض به مواجهة نظيره أوراوا الياباني في مونديال الأندية.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد أوراوا الياباني:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول

خط الوسط: إمام عاشور - أليو ديانج - مروان عطية

خط الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو.

ويفقد الفريق جهود الفرنسي أنتوني موديست خلال لقاء أوراوا الياباني، بسبب الإيقاف مباراتين، بعد الطرد الذي حصل عليه أمام اتحاد جدة السعودي.