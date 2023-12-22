ads
الجمعة 22 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس العالم للأندية 2023.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام أوراوا الياباني

الأهلي
الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني في الرابعة والنصف مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في مباراة تحديد المركز الثالث والميداليه البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023

يدخل الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر مباراة أوراوا الياباني، وعينه على تحقيق الفوز واقتناص المركز الثالث والميداليه البرونزية في كأس العالم للأندية.

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، على التشكيل الذي يخوض به مواجهة نظيره أوراوا الياباني في مونديال الأندية.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد أوراوا الياباني:

حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول 
خط الوسط: إمام عاشور - أليو ديانج - مروان عطية
خط الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو.
ويفقد الفريق جهود الفرنسي أنتوني موديست خلال لقاء أوراوا الياباني، بسبب الإيقاف مباراتين، بعد الطرد الذي حصل عليه أمام اتحاد جدة السعودي.

الأهلي في مونديال الأندية الأهلي وأوراوا الياباني كأس العالم للأندية