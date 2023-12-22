"ثقافة القاهرة" تناقش عددا من التحديات الأسرية والاجتماعية ضمن برامجها التوعوية

شهد قصر ثقافة عين حلوان حلقة بحثية عن "التداعيات النفسية والاجتماعية للطلاق وأثره على الأبناء"، وذلك ضمن البرامج التوعوية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة لرواد مواقع فرع ثقافة القاهرة.

وشارك بالحلقة د. سامية رشاد استشاري علم النفس والإرشاد الأسري، وهدى مرسي أخصائي ثقافي وتناولا في حديثهما كيفية التخطيط الجيد للزواج، والتحديات السلوكية للأبناء الناتجة عن الطلاق، والعزلة الاجتماعية وعدم التواصل مع الآخرين، وغيرها من النقاط موضوع النقاش بالحلقة.

من جانب آخر، أقام قصر ثقافة المستقبل بالتعاون مع إدارة المستقبل التعليمية يوما ثقافيا وفنيا بحضور أولياء الأمور والأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس وذلك لحل المشكلات المشتركة بين المنزل والمدرسة لصالح الطلاب، وتناول اللقاء موضوعين الأول"ابني بين الإيجاب والسلب" والثاني "إحياء القيم الأصيلة في نفوس الطلاب"، وتحدث د. يسري شعبان عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان سابقا عن القيم التي يجب أن تغرس في نفوس الأبناء وعدم التفرقة بين الذكور والإناث في التربية السليمة والصحيحة للنشء.

وتناولت د. منة حسن عمر استشاري الصحة النفسية والتوجيه التربوي، دور المدرسة فى تربية الأبناء مؤكدة أنها ثاني مؤسسات التنشئة الاجتماعية بعد البيت والذي يظهر فيها دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي، وأهمية أن يكون على تواصل دائم مع أولياء الأمور.

وعلى هامش اللقاءات أقيمت ورشة تطريز علي القماش، وورشة عمل فوم جليتر، بجانب ورشة عمل أشغال يدوية بالخرز.

وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، عقد قسم الثقافة العامة بقصر ثقافة المطرية محاضرة عن "دور المرأة في نهضة المجتمع"، تناولت بها وفاء محمد حسين، دور الأم في تربية أجيال جديده تخدم المجتمع، موضحة مكانة المرأة ودورها الفعال في بناء المجتمع وتطويره على مدار التاريخ.

وفى سياق آخر، عقدت ادارة الشئون الثقافية بالفرع محاضرة عن "التغذية السليمة" بقصر ثقافة مصر الجديده أشارت خلالها د. كارولين نصر لأهمية تناول الطعام الصحي، مؤكدة ضرورة اتباع العادات الصحية السليمة وممارسة الرياضة، والبعد عن الأطعمة التي تحتوي على المواد الحافظة وتؤثر على صحة الجسم والجهاز المناعي.

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