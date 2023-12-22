مجلس الأمن الدول يستعد لجلسة للتصويت على قرار بشأن غزة يدعو إلى تدفق عاجل وآمن للمساعدات دون عوائق

الجمعة 22/ديسمبر/2023 - 10:36 ص

يستعد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لجلسة تصويت على قرار بشأن قطاع غزة يدعو إلى تدفق عاجل وآمن للمساعدات دون عوائق.

وجاء على الموقع الرسمي للأمم المتحدة اليوم الجمعة أنه بعد مفاوضات مكثفة طوال الأسبوع خلف أبواب مغلقة في مجلس الأمن المكون من 15 عضوا، واصل السفراء مشاوراتهم حتى مساء الخميس حول النسخة الأخيرة من مشروع القرار الذي صاغته الإمارات والذي يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن ودون عوائق.

وقالت الولايات المتحدة إنها ستؤيد المسودة الأخيرة إذا ظل النص كما هو، ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وخرجت السفيرة الأمريكية ليندا توماس جرينفيلد من الاجتماع المغلق لتبلغ الصحفيين أنه بعد العمل الجاد خلال الأسبوع الماضي، فإن بلادها مستعدة للتصويت على مشروع قرار، إذا ظلت التنازلات التي تم التوصل إليها في المسودة الأخيرة.

