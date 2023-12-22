"ربع الرز" رواية لـ شيماء غنيم في معرض القاهرة الدولي للكتاب

تستعد الكاتبة الشابة شيماء غنيم للمشاركة في الدورة الـ 55 من فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بروايتها " رَبْع الرُّز" والتي تصدر عن دار العين للنشر والتوزيع.

وقالت شيماء غنيم إن روايتها تدور في عشرينات القرن العشرين في واحد من أكبر الربوع السكنية في القاهرة، حيث يعيش أكثر من ألفي شخص تحت خط الفقر.

وجاء في كلمة الغلاف على لسان الروائي محمد إسماعيل " تطل رواية رَبْع الرُّز على زاوية جديدة لماضي القاهرة الغني بالتفاصيل السحرية فنغوص في الزمان والمكان حيث المُهمشين على الجانب الآخر من مجتمع الباشاوات."

ونقرأ في الرواية : "الكل يقف حائراً أمام لحظة الموت، لا نعرف متى ومن أين سيباغتنا وكأنه الظل المُصاحب لك منذ الولادة، تعطيه ظهرك مطمئناً لقوتك وعظمة مهابتك ثم فجأة ينقضُّ بمخالبه، فالكل أمام الموت سواسية."

شيماء غنيم هي كاتبة، عملت كمراسلة ومعدة برامج وشاركت في إعداد أفلام وثائقية عن مناطق بالقاهرة مثل "الحطابة" و "سوق السلاح"، كما وصلت روايتها الأولى الغير منشورة "أبواب نجية" إلى القائمة القصيرة لجائزة خيري شلبي عام 2022.

الجدير بالذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، تنطلق فعالياته في الفترة من 24 يناير وحتي 6 فبراير في مركز مصر الدولي للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.