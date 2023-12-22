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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

التشيك تعلن الحداد غدا على ضحايا حادث إطلاق النار في جامعة تشارلز

حادث إطلاق النار
حادث إطلاق النار
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أعلنت الحكومة التشيكية غدا السبت يوم حداد على ضحايا حادث إطلاق النار الذي وقع أمس الخميس في جامعة تشارلز بالعاصمة "براغ" وأسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 25 آخرين. 
وذكر راديو "براغ الدولي" في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة أن الأجراس ستقرع في جميع أرجاء التشيك غدا كما سيتم الوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح الضحايا.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء التشيكي "بيتر فيالا" أن حادث إطلاق النار كان من عمل شخص مختل وليس له صلة بالإرهاب.
كما أعرب الرئيس التشيكي "بيتر بيفل" عن تعازيه لعائلات الضحايا وشكر أفراد الطوارىء على عملهم الجيد في الاستجابة للحادث، مناشدا المواطنين عدم استغلال الحادث المأساوي لأهداف سياسية أو مهاجمة الشرطة أو نشر معلومات مضللة.. وقال بيفل إن كل ما نحتاجه في مواجهة هذه المأساة هو ضبط النفس والتضامن.

براغ التشيك جامعة تشارلز