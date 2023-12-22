وزير الدفاع الأمريكي يناقش نظيره الأوكراني مسألة تعزيز الإمكانات العسكرية لكييف

ناقش وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الأوكراني رستم عميروف القضايا المتعلقة بتعزيز الإمكانات العسكرية لكييف والمساعدة التي يقدمها الغرب، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر: "تحدث الوزراء عن الوضع في ساحة المعركة وعن الأولويات في تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا من الولايات المتحدة وحلفائها".

وأضاف: "قدم أوستن أحدث المعلومات حول التقدم المحرز في عمل التحالفات بشأن تنمية القدرات للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي تم تشكيلها من قبل فريق الاتصال الغربي المعني بإمدادات الأسلحة إلى كييف".

وفي وقت سابق، قال أوستن إن إجمالي حجم المساعدة العسكرية التي وعدت "مجموعة الاتصال" بتقديمها للجانب الأوكراني، قد تجاوز حتى الآن 80 مليار دولار.

وأشار أوستن إلى أن "مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بتنسيق الدعم لأوكرانيا التي تضم نحو 50 دولة، التزمت بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة تزيد على 80 مليار دولار".

وشدد أوستن على أنه يتوقع أن تزود هذه الدول أوكرانيا بـ"أنظمة دفاع جوي إضافية" في ظل اقتراب فصل الشتاء.

وأضاف: "بينما ندعم شريكنا بثبات، يجب علينا أن نفكر بشكل خلاق حول كيفية الاستمرار في تلبية احتياجات أوكرانيا".

هذا وأكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبنزيا، في وقت سابق، أن أوكرانيا فقدت كرامتها واستقلالها بسبب "الميدان" ولم تستردهما بعد، لأنها لم تتخط "الخطيئة الأصلية" لما يسمى "ثورة الكرامة".