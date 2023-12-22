تفاصيل التحويلات المرورية تزامنًا مع غلق مطالع ومنازل كوبري 15 مايو بالجيزة

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور؛ وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع توسعة وتطوير كوبرى 15 مايو؛ مما يستلزم الغلق الكلى لـ (مطالع ومنازل كوبرى 15 مايو ) وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:



▪️ أولاً

غلق كلى منزل كوبرى 15 مايو أمام مسجد المغفرة المؤدي إلى شارع كورنيش النيل بداية من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 22/12/2023 وحتى الساعة 12 ليلاً يوم السبت الموافق 23/12/2023 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة .. سيتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من ميدان لبنان وترغب بالسير إتجاه منزل كوبرى 15 مايو إتجاه شارع كورنيش النيل ، تقوم بإستكمال السير بالطريق السطحى لمحور 26 يوليو ، ثم الدخول يميناً لشارع نادى الزمالك وصولاً لشارع جامعة الدول العربية ، ثم الدوران والعودة مرة أخرى إتجاه ميدان سفينكس وشارع 26 يوليو وصولاً إلى شارع كورنيش النيل.

▪️ ثانياً

غلق كلي لمنزل كوبري 15 مايو المؤدى إلى شارع جامعة الدول العربية بداية من الساعة 12 صباح يوم الأحد الموافق 24/12/2023 وحتى الساعة 12 ليلاً يوم الإثنين الموافق 25/12/2023 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة .. حيث سيتم تحويل حركة سير المركبات إلى المنزل المؤدى إلى شارع أحمد عرابى ثم الدوران والعودة مرة أخرى إتجاه ميدان سفينكس وصولاً إلى شارع جامعة الدول العربية.

▪️ ثالثاً

غلق جزئى أعلى كوبرى 15 مايو بالاتجاه القادم من محافظة القاهرة ومناطق الزمالك اتجاه ميدان لبنان بداية من الساعة 12 صباح يوم الثلاثاء الموافق 26/12/2023 وحتى الساعة 12 ليلاً يوم الخميس الموافق 28/12/2023 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة ، حيث سيتم استقطاع جزء من أعلى جسم الكوبرى بالاتجاه القادم من محافظة القاهرة ومناطق الزمالك اتجاه ميدان لبنان وترك عدد 3 حارة مرورية لحركة سير المركبات بذات الاتجاه.

▪️ رابعاً

غلق كلي لمنزل كوبرى 15 مايو المؤدى إلى شارع أحمد عرابى بدايةً من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 29/12/2023 وحتى الساعة 12 ليلاً يوم السبت الموافق 30/12/2023 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة ، حيث سيتم تحويل حركة سير المركبات إلى المنزل الأول المؤدي إلى شارع 26 يوليو وصولاً إلى شارع أحمد عرابى.

▪️ خامساً

غلق كلي أعلى كوبرى 15 مايو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان باتجاه محافظة القاهرة ومناطق الزمالك بداية من الساعة 1 صباح يوم الجمعة الموافق 29/12/2023 وحتى الساعة 10 صباحاً بذات اليوم، سيتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من ميدان لبنان باتجاه محافظة القاهرة ومناطق الزمالك إلى المنزل المؤدي إلى شارع 26 يوليو أمام مسجد المغفرة والصعود مرة أخرى إلى كوبرى 15 مايو الكائن أيضاً أمام مسجد المغفرة عقب تجاوز منطقة الأعمال.

▪️ سادساً

غلق كلي لمطلع كوبرى 15 مايو أمام مسرح البالون اتجاه محافظة القاهرة ومناطق الزمالك بداية من الساعة 12 صباح يوم الثلاثاء الموافق 2/1/2024 على أن تكون مدة تنفيذ الأعمال على مدار 24 ساعة ، سيتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من ميدان سفينكس وشارع جامعة الدول العربية وترغب بالصعود أعلى كوبرى 15 مايو إتجاه مناطق الزمالك تقوم باستكمال السير بالطريق السطحي لشارع 26 يوليو ثم الدخول يميناً بشارع كورنيش النيل ثم الدوران والعودة مرة أخرى اتجاه مطلع كوبرى 15 مايو إتجاه مناطق الزمالك.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.