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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

«حماة الوطن» بالسويس يكرم أعضاء الحزب والصحفيين لجهودهم في الانتخابات الرئاسية.. صور

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كرم حزب حماة الوطن بالسويس تحت قيادة جلال مازن، أمناء الأقسام وأمناء اللجان النوعية والصحفيين؛ نظرًا لجهودهم فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة والتى فاز بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرة الثالثة على التوالي.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمها أمانة الحزب فى السويس، أمس الخميس، فى إحدى القاعات بمنطقة الملاحة، بحضور النائب الأسبق وأمين الحزب جلال مازن والدكتور وليد خضاري أمين التنظيم واللواء عمر زغلول مساعد أمين الحزب ومؤمن صموئيل مساعد أمين الحزب.

وقال جلال مازن، أن الحزب يقدر مجهود أبناءه، مشيرًا إلى أن الدور الذي قام به أعضاء الحزب لا يستهن بيه فى وعي المواطنين ومساعدتهم فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية الماضية لذلك كأنه حريصون فى الأمانة على تكريمهم نظرًا لدورهم الفعال.

وأشار إلى أن ظهور السويس بهذا الشكل فى الانتخابات الرئاسية وأصبح جميع الوسائل الإعلامية تتحدث عن نزول أبناء المدينة الباسلة بهذه الأعداد هو نتيجة مجهود كل فرد شارك من أبناء الحزب والمحبين إلى محافظتهم لإظهار بالشكل الذى يليق بها.

وقال، إن التصويت فى الانتخابات الرئاسية أظهر حب وانتماء جميع الشعب المصري إلى وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، مؤكدا أن هذا لن يأتي من فراغ وإنما نتيجة الجهود التى قام بها الرئيس منذ فترة تولية حتى الآن.

وأشار، إلى أن حجم المشاريع التي شهدتها مصر فى الفترة الأخيرة لم تشهدها مصر منذ أكثر من ٣٠ عامًا، فضلاً عن تطوير عدد من المنظومات منها منظومة التعليم والصحة ودخول مصر فى دائرة التحول الرقمي. 

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