سر روتين بشرة اليابانيات وجمالها

تمتلك اليابانيات بشرة مثالية رائعة نتيجة اتباع روتين صحي لبشرتهم منذ سن مبكر ويتحدث نساء العالم عن سر الروتين المتبع اللاتي يحصلن على هذه البشرة المثالية بسببه وتكون النتيجة بشرة خالية من العيوب ومشرقة، وتوهج طبيعي وصحي، وتبرز «البوابة نيوز» أسرار روتين اليابانيات لبشرتهن والحصول على بشرة خالية من العيوب وموحدة.

-روتين العناية ببشرة اليابانيات:

التطهير المزدوج:

في اليابان، يعتبر التنظيف المزدوج خطوة أساسية في روتين العناية بالبشرة ويتضمن ذلك استخدام منظف زيتي لإزالة المكياج والزيوت الزائدة، متبوعاً بمنظف مائي لإزالة أي شوائب متبقية.

التقشير:

تعتقد النساء اليابانيات أن التقشير هو المفتاح للحصول على بشرة ناعمة ومشرقة ويمكن القيام بذلك باستخدام مقشر فيزيائي مثل مقشر أو إسفنجة أو مقشر كيميائي مثل حمض ألفا هيدروكسي (AHA) أو منتج حمض بيتا هيدروكسي (BHA).

تونر البشرة:

يعتبر التنغيم خطوة مهمة في روتين العناية بالبشرة الياباني حيث يساعد على موازنة درجة حموضة البشرة وإعدادها للخطوات التالية وعادة ما يكون التونر الياباني، أو "المستحضر" خفيفاً ومنعشاً، ويمكن استخدامه باستخدام وسادة قطنية أو باستخدام راحة اليد فقط.

العلاج:

تتضمن هذه الخطوة استخدام مصل أو أمبولة لاستهداف مشاكل جلدية معينة وعادة ما تكون هذه المنتجات عالية التركيز ومعبأة بمكونات نشطة لمعالجة مشاكل البشرة مثل حب الشباب أو البهتان أو الخطوط الدقيقة.

الترطيب:

يعتبر الترطيب خطوة أساسية في روتين العناية بالبشرة الياباني، وتشتهر النساء اليابانيات باستخدامهن للكريمات الثقيلة والفاخرة وعادة ما تكون هذه الكريمات غنية ومغذية، وتساعد في الحفاظ على فوائد الخطوات السابقة.

الحماية من أشعة الشمس:

تأخذ اليابانيات الحماية من أشعة الشمس على محمل الجد، وهي خطوة أساسية في روتين العناية بالبشرة وعادة ما يتم وضع الكريم الواقي من الشمس بعد المرطب، ومن المهم استخدام منتج يحتوي على عامل حماية عالي من الشمس لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.



-أبرز مكونات منتجات التجميل اليابانية:

الشاي الأخضر:

الشاي الأخضر عنصر أساسي في الجمال الياباني، ويعتقد أن له مجموعة متنوعة من الفوائد للبشرة فهو غني بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية البشرة من الجذور الحرة ومنع ظهور علامات الشيخوخة كما أنه مضاد للالتهابات يمكن أن يساعد في تهدئة وتهدئة البشرة.

الأرز:

هو عنصر شائع آخر في منتجات التجميل اليابانية، ويعتقد أن له خصائص تفتيح وتقشير، وتعتبر نخالة الأرز وماء الأرز من المكونات الشائعة في مستحضرات العناية بالبشرة اليابانية، وهي معروفة بقدرتها على تقشير البشرة بلطف وإضفاء إشراقة صحية عليها ولا يتم استخدام ماء الأرز على الجلد فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضاً في نمو الشعر، بالإضافة إلى أنه رخيص وسهل.

العسل:

يعتبر العسل مرطباً طبيعياً ما يعني أنه يساعد على جذب الرطوبة إلى الجلد كما أنه غني بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات، ما يجعله مكوناً شائعاً في منتجات التجميل اليابانية وغالباً ما يستخدم العسل في المرطبات والتونر والأقنعة للمساعدة في ترطيب وتغذية البشرة.

حمض الهيالورونيك:

حمض الهيالورونيك مكون شائع في منتجات التجميل اليابانية بسبب قدرته على الاحتفاظ بالرطوبة والحفاظ على ترطيب البشرة وغالباً ما يوجد في الأمصال والجواهر والمرطبات للمساعدة على تنعيم البشرة وتنعيمها.

السيراميد:

هي دهون توجد بشكل طبيعي في الجلد، وتساعد في الحفاظ على ترطيب البشرة وحمايتها من الضغوطات البيئية وغالباً ما تحتوي منتجات التجميل اليابانية على السيراميد للمساعدة في تقوية حاجز البشرة والحفاظ عليها بمظهر صحي ومتألق.



الحلزون:

أو الوحل الحلزوني، هو عنصر شائع في منتجات التجميل اليابانية بسبب قدرته على المساعدة في إصلاح وتجديد الجلد وغني بحمض الهيالورونيك، والكولاجين، والإيلاستين، وغالباً ما يستخدم في الأمصال، والخلاصات، والكريمات للمساعدة على تنعيم البشرة ونضارتها وعلى الرغم من أنه قد يبدو جسيما فإن موسين الحلزون يمكنه في الواقع القيام ببعض الأشياء المذهلة.