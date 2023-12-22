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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالشال الفلسطيني.. محمد إمام في العرض الخاص لفيلم «أبو نسب»

محمد إمام
محمد إمام
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حضر الفنان محمد إمام وجميع أبطال العمل العرض الخاص لفيلم «أبو نسب» في أحد سينمات مولات السادس من أكتوبر، وتم طرح الفيلم جميع سينمات مصر والوطن العربي وبعض الدول الأوروبية.

وكان من اللافت للحضور هو تواجد الفنان محمد إمام بالشال الفلسطيني داعمًا للقضية الفلسطينية.


فيلم «أبو نسب» بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج رامى إمام.


تدور قصة الفيلم حول شخصية «علي» يجسدها محمد عادل إمام يريد الزواج من ياسمين صبري «داليا» دون أن يعلم أي شيء عن خلفية والدها الإجرامية، الشخصية التي يجسدها الفنان صلاح عبدالله ضمن الأحداث، ليدخل على في صراع مع داوود -ماجد الكدواني- لمحاولة الأخير السيطرة على «على» وإخضاعه لتنفيذ كافة قوانينها.

يعتبر فيلم «أبو نسب» هو التعاون الثالث بين ياسمين صبري ومحمد إمام في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى «جحيم في الهند» عام 2016 و«ليلة هنا وسرور» عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى، وكذلك على مستوى شباك التذاكر السينمائي.

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محمد إمام ياسمين صبري ماجد الكدواني فيلم أبو نسب