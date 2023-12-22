الولايات المتحدة تطلق مناقشات مع حلفائها لاستخدام الأصول الروسية لصالح أوكرانيا

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأت مناقشات عاجلة مع الحلفاء بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة في الدعم العسكري لأوكرانيا، جاء ذلك حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وقالت الصحيفة نقلًا عن مصادر بين مسؤولين أمريكيين وأوروبيين إن "إدارة بايدن.. بدأت محادثات عاجلة مع الحلفاء حول استخدام الأموال لمساعدة المجهود الحربي لأوكرانيا في وقت يتراجع فيه الدعم المالي".

وبحسب المصادر، فإن البيت الأبيض "يشير بهدوء" إلى دعمه لاستخدام الأموال السيادية الروسية المجمدة، والتي تبلغ أكثر من 300 مليار دولار، في وقت يتزايد فيه الدعم بين أعضاء الكونجرس لمبادرة تشريعية تسمح بأخذ أموال من روسيا.

صحيفة، فإن الدول الغربية تدرس إمكان استخدام الأموال الروسية كأداة للضغط على موسكو لإجبارها على التفاوض لإنهاء النزاع في أوكرانيا.