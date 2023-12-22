بـ10 لاعبين| ريال مدريد يقبل هدية بيتيس ويستعيد صدارة الدوري الإسباني.. فيديو

استعاد فريق ريال مدريد، صدارة الدوري الإسباني، بعد فوزه على ألافيس بهدف للا شئ، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة لا ليجا.

ونجح الريال في اقتناص صدارة الدوري الإسباني، بعد قبوله هدية ريال بيتيس، الذي فرض التعادل الإيجابي بهدف لمثله على جيرونا متصدر الترتيب قبل انطلاق الجولة 18.

واستغل الملكي تعثر جيرونا، وفاز على ألافيس بـ10 لاعبين، بعد طرد قائد الفريق، ناتشو فيرنانديز، الذي تلقى البطاقة الحمراء الثانية له في الموسم الحالي 2023-2024 في الليجا، ليصبح ثاني لاعب يكرر هذا الأمر بعد سيرجيو راموس مدافع اللوس بلانكوس السابق وإشبيلية الحالي.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الوقت القاتل، عن طريق لوكاس فاسكيز، الذي سدد الكرة برأسه بعدما استقبل ركلة ركنية نفذها زميله توني كروس، وذلك في الدقيقة 90+2.

وحصل ناتشو على البطاقة الحمراء في الدقيقة 54، بعد تدخله العنيف على أحد لاعبي المنافس، ليكمل الميرينجي المباراة بنقص عددي ويقتنص ثلاث نقاط ثمينة ويتربع على صدارة الدوري الإسباني.

وشهدت مباراة ريال مدريد وألافيس، لافتة رائعة من جانب لاعبي الملكي، الذين حرصوا على دعم زميلهم المدافع النمساوي دافيد ألابا، الذي تعرض لإصابة قوية في مباراة فياريال الماضية، وذلك بارتداء قمصان الإحماء عليها عبارة: «الكثير من القوة لـ دافيد».

وانضم دافيد ألابا لقائمة المصابين بالريال، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة في الجولة الماضية من الدوري الإسباني.

وبتلك النتيجة، انقض ريال مدريد على صدارة الدوري الإسباني بعدما وصل إلى 45 نقطة، بالتساوي في عدد النقاط مع جيرونا الوصيف بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة، بينما تجمد رصيد ألافيس عند 16 نقطة في المركز السادس عشر.