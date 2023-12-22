فلسطين.. الاحتلال يخطر بالاستيلاء على مساحات من أراضي بلدة دير استيا

أفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال أخطرت بالاستيلاء على آلاف المساحات من أراضي بلدة دير استيا غرب سلفيت.

وقال الناشط ضد الاستيطان نظمي سلمان إن سلطات الاحتلال أصدرت قرارا بالاستيلاء على آلاف المساحات بالمنطقة الجنوبية من البلدة في حوضي "البريج" و"خلة حديدة"، بذريعة استخدامها لأغراض عسكرية.

وأشار سلمان إلى أن المنطقة محاذية لمستعمرة "رفافا" المقامة على أراضي بلدتي ديراستيا وحارس، حيث أقيمت عام 1991، وتشهد عمليات توسّع على مدار السنوات وبناء الوحدات الاستعمارية على حساب أراضي المواطنين.