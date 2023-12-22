مقتل 6 عناصر إجرامية عقب اشتباكات مع قوات الشرطة في أسيوط

شنت مديرية أمن أسيوط حملة مُكبرة؛ لمداهمة تجار المخدرات وضبط الهاربين من أحكام قضائية بقرية بني فيز بمركز، صدفا بإشراف اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط ورئاسة اللواء توفيق جاد مدير المباحث، والعقيد أحمد حربي رئيس فرع بحث الجنوب وضباط مركز شرطة صدفا، بالتنسيق مع قوات الأمن المركزي والأمن العام.

وأسفرت الحملة عن مقتل ٦ أشخاص هاربين من أحكام قضائية عقب اشتباكات مع الشرطة امتدت لأكثر من ساعة ونصف من تبادل لإطلاق الأعيرة النارية، م. ص. ف. ف ٣٠ سنة، م. ح ف. ف. ٣٥، فرغلي. ف خ ٦٠ سنة ، محمد ح ف خ ٢٧، حسن. ح. ف. ٣١، أمجد. س. ص ٤٥، ويأتي ذلك في إطار الحملات المستمرة التي تشنها مديرية أمن أسيوط لضبط الهاربين من أحكام قضائية.

وأكد مصدر أمني، أنه عقب انتهاء المداهمة تم العثور على كميات من الأسلحة والمخدرات والطلقات النارية داخل منازلهم، وتم نقل جثث المتوفين إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي، وتحرير محضر وإخطار النيابة العامة التي أمرت بتشكيل فريق، برئاسة المستشار حسين طنطاوي، رئيس النيابة الكلية، وبإشراف المستشار تامر القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي.