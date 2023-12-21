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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

صراع شرس بين رونالدو وميتروفيتش.. ترتيب هدافي الدوري السعودي

رونالدو - ميتروفيتش
رونالدو - ميتروفيتش
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احتدم الصراع على حصد جائزة هداف الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الجاري 2023-2024، لاسيما بعد اكتساح الهلال لنظيره أبها بنتيجة 7-0، مساء اليوم الخميس.

وفاز الهلال على أبها بسباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

جاءت أهداف الزعيم عن طريق: سيرجي سافيتش (هاتريك)، ألكسندر ميتروفيتش، سالم الدوسري، محمد كنو، وروبن نيفيز ولكل منهم هدف.

ورفع الصربي ميتروفيتش رصيده من الأهداف في أول موسم له ببطولة الدوري السعودي، ليصل إلى 16 هدفًا، ليصارع أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر على لقب الهداف، بالتساوي معه على قمة ترتيب هدافي المسابقة.

ترتيب هدافي الدوري السعودي

1- ألكسندر ميتروفيتش - الهلال - 16 هدفًا

2- كريستيانو رونالدو - النصر - 16 هدفًا

3- جورج نكودو - ضمك - 14 هدفًا

4- فراس البريكان - أهلي جدة - 10 أهداف 

5- أندرسون تاليسكا - النصر - 10 أهداف

6- سالم الدوسري - الهلال - 9 أهداف

7- بيرنارد مينساه - الطائي - 9 أهداف

8- كريم بنزيما - اتحاد جدة - 9 أهداف

9- مالكوم - الهلال - 9 أهداف

10- عبدالرزاق حمدالله - اتحاد جدة - 8 أهداف

11- أوديون إيجالو - الوحدة - 8 أهداف

12- سيرجي ميلينكوفيتش - الهلال - 8 أهداف

13- مراد باتنا - الفتح - 8 أهداف

14- رياض محرز - أهلي جدة - 7 أهداف 

15- فابيو مارتينيز - الخليج - 7 أهداف.

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