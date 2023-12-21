"من عبدول إلى ليلى" يفوز بجائزة نيتباك للسينما الآسيوية بمهرجان الجونة

حصد فيلم "من عبدول إلى ليلى" جائزة "نيتباك"، وهى الجائزة المخصصة للسينما الآسيوية بالدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائى، وذلك ضمن حفل ختام الدورة السادسة للمهرجان والإعلان عن الجوائز.

يضم المهرجان 23 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و15 فيلمًا في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و14 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام التي تعرض خارج المسابقة.

وتقام دورة استثنائية من مهرجان الجونة السينمائى بعد تأجيلها عن الموعد المحدد فى أكتوبر الماضى بسبب أحداث غزة، بعد إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان، ليتضمن عـرض مجموعـة أفـلام عـن فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني.

يذكر أن حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى فى دورتة السادسة حضرة مجموعة كبيرة من نجوم الفن المصرى والعربى والعالمى، الفنانة إلهام شاهين، صبا مبارك، أحمد حاتم، مريم ناعوم، جيهان الشماشرجى، صدقى صخر، طه دسوقى، وغيرهم الكثير.